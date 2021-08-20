العملات البديلة ترتفع بعد ارتداد سعر بيتكوين عن المتوسط ​​المتحرك الرئيسي

تام شمس - الجمعة 20 أغسطس 2021 12:50 صباحاً - بدأ سوق العملات المشفرة بداية بطيئة يوم ١٩ أغسطس بعد أن أدت محادثات التحفيز من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى الضغط على الأسواق المالية العالمية، لكن الزخم داخل سوق العملات المشفرة انتعش في جلسة بعد الظهر حيث تمكن المضاربون على شراء بيتكوين (BTC) أخيرًا من اختراق فوق مستوى ٤٦٠٠٠ دولار.

وفي حين أن معظم العملات البديلة كانت بطيئة في الاحماء يوم الخميس، قادت العديد من العملات الرقمية الطريق بمكاسب تزيد عن ٢٠٪ بسبب ترقيات البروتوكول الرئيسية والإدراج على البورصات.

أعلى ٧ عملات مع أعلى تغيير في السعر خلال ٢٤ ساعة. المصدر: كوينتيليغراف ماركتس برو

تُظهر البيانات من كوينتيليغراف ماركتس برو وتريدينغ فيو أن أكبر الرابحين خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية كانوا فوياجر توكن (VGX) وسويسبورغ (CHSB) وإنيرجي ويب توكن (EWT).

فوياجر ٢.٠ تثير اهتمام المستثمرين

VGX هي العملة الأصلية لمنصة فوياجر، وهي شركة وساطة للعملات المشفرة يوفر خدمات التداول للمستثمرين الأفراد والمؤسسات.

بدأت بيانات فورتكس™ من كوينتيليغراف ماركتس برو في اكتشاف توقعات صعودية لرالي يوم ١٦ أغسطس، قبل الارتفاع الأخير في الأسعار.

تعتبر درجة فورتكس™، الحصرية لكوينتيليغراف، مقارنة حسابية لظروف السوق التاريخية والحالية المستمدة من مجموعة من نقاط البيانات بما في ذلك معنويات السوق وحجم التداول وحركات الأسعار الأخيرة ونشاط تويتر.

درجة فورتكس™ (باللون الأخضر) مقابل سعر VGX. المصدر: كوينتيليغراف ماركتس برو

كما هو موضح في المخطط البياني أعلاه، تحولت نتيجة فورتكس™ لـ VGX إلى اللون الأخضر يوم ١٥ أغسطس واستمرت في الصعود إلى أعلى مستوى عند ٨٥ يوم ١٦ أغسطس، قبل حوالي ٤٦ ساعة من ارتفاع السعر بنسبة ١٠٠٪ خلال اليوم التالي.

تأتي الإثارة للمشروع في الوقت الذي تخضع فيه VGX والمنصة لمبادلة التوكن والترقية إلى فوياجر ٢.٠.

سويس بورغ ترتفع بعد الإدراج الجديد في البورصة

سويس بورغ هي منصة أخرى تركز على إدارة الثروات وتوفر بيئة تتمحور حول المجتمع حيث يمكن للمستخدمين تبادل الأصول المشفرة وتخزينها.

تُظهر البيانات من كوينتيليغراف ماركتس برو وكوين غيكو أنه بعد أن وصل إلى أدنى مستوى عند ٠,٧١٤ دولار يوم ١٨ أغسطس، ارتفع سعر CHSB بنسبة ٣٥٪ إلى أعلى مستوى خلال اليوم عند ٠,٩٧٣ دولارًا حيث ارتفع حجم التداول على مدار ٢٤ ساعة بنسبة ٤٤٥٪ إلى ١٦,١ مليون دولار.

مخطط زوج CHSB مقابل تيثر على مدى ساعة. المصدر: كوين غيكو

كانت الزيادة المفاجئة في الزخم للمشروع نتيجة لإدراج توكن CHSB في بورصة بيتفينكس يوم ١٨ أغسطس، ويتضح من القوة المتزايدة للنظام البيئي من خلال الكشف الأخير عن أن مجتمع سويس بورغ لديه الآن ٤٥٠٠٠٠ مستخدم تم التحقق منهم.

تكديس إنيرجي ويب توكن يجذب المستخدمين

ارتفع سعر إنيرجي ويب توكن أيضًا اليوم بعد أن ظهر المشروع لأول مرة في ميزات التكديس الجديدة. ووفقًا لبيانات أسواق كوينتيليغراف الاحترافية، كانت ظروف السوق لـ EWT مواتية لبعض الوقت.

درجة فورتكس™ (باللون الأخضر) مقابل سعر EWT. المصدر: كوينتيليغراف ماركتس برو

كما هو موضح في المخطط البياني أعلاه، بدأت درجة فورتكس™ لـ EWT في الارتفاع يوم ١٣ أغسطس ووصلت إلى ٧٧ يوم ١٤ أغسطس، قبل حوالي ٨٤ ساعة من ارتفاع السعر بنسبة ٣٣٪ خلال اليوم التالي.

بدأ الاهتمام بالمشروع في الارتفاع بفضل سلسلة مستمرة من المناقشات التي يقودها أعضاء الفريق والتي تشرح الجوانب المختلفة للبروتوكول، بما في ذلك التخزين المؤقت وواجهة المستخدم "لوحة التبديل".

يبلغ إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة الآن ١,٩٥٤ تريليون دولار ومعدل هيمنة بيتكوين ٤٣,٩٪.

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