بوليغون ستنشئ منظمة مستقلة لامركزية

تام شمس - الخميس 19 أغسطس 2021 11:55 مساءً - قالت شركة بوليغون، مطورة البنية التحتية لقابلية التوسع في إيثريوم، إنها ستشكل منظمة مستقلة لامركزية، أو DAO، لجميع أفراد المجتمع بالإضافة إلى المشاريع في التمويل اللامركزي.

ففي إعلان يوم الخميس، دعت بوليغون أعضائها للتعبير عن آرائهم حول قيام المنصة بتشكيل منظمة لامركزية مستقلة. ووفقًا لبوليغون، فإنها تخطط لإنشاء لجان لتعزيز المناقشة بين المشاريع بما في ذلك كويك سواب وسوشي وآيف وغيرها من أجل "جلب التمويل اللامركزي إلى المليون مستخدم التالي".

حيث قال المشروع: "مع نمو نظام بوليغون البيئي، تتاح لأعضاء اللجنة فرصة الجلوس أمام الآخرين لزيادة التعاون المتبادل لمنتجاتهم". "يمكن تنفيذ التصويت لانتخابات الأعضاء الجدد بطرق متعددة مثل استخدام MATIC على نقاط البيع أو عبر حاملي توكنات المنظمة المستقلة اللامركزية."

وقالت بوليغون إن المنظمة المستقلة اللامركزية يمكن أن يقدم حلًا لتوسيع نطاق المشاريع على مجموعات تطوير البرمجيات، أو SDKs. ويمكن أن تشمل المزايا الأخرى "أي شخص يقوم ببناء الأدوات والتكاملات والمشاريع" على مجموعات الطبقة الثانية.

يأتي هذا الإعلان بعد أقل من أسبوع من إعلان شركة بوليغون أنها ستدمج شبكة هيرميز في نظامها البيئي مقابل ٢٥٠ مليون دولار. وكان الاندماج جزءًا من توسع بوليغون إلى إثباتات المعرفة الصفرية.