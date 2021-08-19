أفالانش (AVAX) في منطقة "ذروة الشراء" بعد مكاسب بنسبة ١٠٠٪ في أسبوع - هل يوجد تصحيح في المستقبل؟

تام شمس - الخميس 19 أغسطس 2021 11:55 مساءً - انخفض الأصل الأصلي لمنصة أفالانش بلوكتشين، AVAX، في ١٩ أغسطس حيث قرر المتداولون تأمين أرباحهم من ارتفاعها بنسبة ١٠٠٪.

انخفض سعر صرف زوج أفالانش مقابل الدولار بأكثر من ١٦٪ بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر عند ٣٦,٦٤ دولارًا، مما وضع الفرامل لسبعة أيام من الازدهار الصعودي الذي شهد ارتفاع سعره بنسبة ١١١٪. ويبدو أن التجار شعروا بعدم الارتياح لدخول أسواق أفالانش بالقرب من ٣٦ دولارًا بسبب تاريخه كمستوى بيع، متوجًا محاولات استرداد أفالانش السابقة من مارس إلى مايو.

مخاطر المبالغة في التقييم

كما تراجع سعر أفالانش بسبب مخاوف مؤقتة من المبالغة في التقييم. تقاطع مؤشر القوة النسبية اليومي (RSI) لتوكن أفالانش فوق ٧٠ خلال فترة الازدهار الصعودي. بشكل أساسي، تعتبر الأسواق أن قراءة مؤشر القوة النسبية فوق ٧٠ تشير إلى ذروة الشراء للأصل الأساسي، مع ملاحظة أن السعر قد ارتفع بشكل مفرط، وبالتالي يجب أن يخضع لعملية تصحيح.

مخطط سعر أفالانش (AVAX/USD) اليومي. المصدر: تريدينغ فيو

ظهر المزيد من الأدلة على المبالغة المؤقتة في تقييم أفالانش عند النظر إلى بولنغر باندز. يتكون المؤشر من نطاق متوسط ​​(متوسط ​​متحرك بسيط على مدى ٢٠ فترة) ونطاقين خارجيين يتم تعيينهما عند انحرافين معياريين أسفل وفوق النطاق المتوسط.

عندما يتجاوز السعر قيمته على المدى القصير، فإنه يميل إلى القفز فوق النطاق العلوي. وبالمثل، يشير الانزلاق إلى ما دون النطاق السفلي إلى أن الأصل يتم تداوله بأقل من قيمته الحالية. تقاطع أفالانش فوق الحد العلوي من بولنغر باندز بعد ارتفاع الأسعار الأخير.

وكان للمؤشرين دور فعال في التنبؤ بتصحيحات أسعار أفالانش الأخيرة. على سبيل المثال، أثناء ارتفاع فبراير حيث ارتفع أفالانش بأكثر من ٥٠٠٪ في أسبوعين فقط، نبه كل من مؤشر القوة النسبية وبولنغر باندز التقييم المؤقت المفرط.

مؤشرات زخم أفالانش تنبه من مخاطر ذروة الشراء. المصدر: تريدينغ فيو

محى السعر ٦٥٪ من مكاسبه في الأسابيع الثلاثة المقبلة لتحييد حالة ذروة الشراء. وجاء الدعم المؤقت التالي عند مستوى فيبوناتشي البالغ ٢٣,٦٪ (٢٢.٢٩ دولارًا) من المخطط البياني لتصحيح فيبوناتشي المرسوم بين قمة التأرجح البالغة ٦٣,٣ دولارًا و٩,٦٢ دولارات.

يعمل نفس مستوى فيبوناتشي البالغ ٢٣,٦٪ الآن كخط الدعم التالي في حالة تصحيح سعر أفالانش بعد تنبيهات مؤشر القوة النسبية وبولنغر باندز.

الأساسيات

ظهرت أحدث موجة من طفرة أسعار أفالانش في أعقاب إطلاق "برنامج حوافز تعدين السيولة" بقيمة ١٨٠ مليون دولار لتقديم خدمات التمويل اللامركزي (DeFi) إلى منصة بلوكتشين الخاصة بها، بما في ذلك منصة الإقراض آيف وبروتوكول السوق الآلي كيرف فاينانس.

ظهر ارتداد أفالانش أيضًا في صورة استواء الارتفاع في سوق منافسها الأكبر، إيثريوم (ETH). وذلك لأن المتداولين يميلون إلى تدوير رأس المال من الأسواق المبالغة في التقييم للمراهنة على الأصول التي يعتبرونها أقل من قيمتها الحقيقية.

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