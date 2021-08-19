مفوض لجنة تداول السلع الآجلة المؤيد للعملات المشفرة "بريان كوينتينز" يخطط للتنحي

تام شمس - الخميس 19 أغسطس 2021 11:55 مساءً - يقال إن بريان كوينتينز، الذي عمل كأحد المفوضين في لجنة تداول السلع الآجلة، أو CFTC، يخطط لمغادرة الوكالة يوم ٣١ أغسطس.

ووفقًا لتقرير صدر يوم الخميس من صحيفة وول ستريت جورنال، من المتوقع أن يعلن كوينتنز عن انتقاله إلى القطاع الخاص بعد مغادرة لجنة تداول السلع الآجلة في وقتٍ لاحق من هذا الشهر. وألمح إلى أن مهنته المستقبلية يمكن أن تشمل التركيز على "الابتكار، وخاصة فيما يتعلق بالعملات المشفرة والتمويل اللامركزي" وخطط لمواصلة الدعوة إلى مجال العملات المشفرة.

تم ترشيح كوينتينز لأول مرة لهذا المنصب من قبل الرئيس باراك أوباما في مارس ٢٠١٦ قبل أن يعيد ترمب ترشيحه في مايو ٢٠١٧ وتأكيد ذلك في أغسطس. وكان من المقرر أن تنتهي فترته في لجنة تداول السلع الآجلة في أبريل ٢٠٢٠، لكنه أعلن في ذلك الوقت أنه سيبقى "حتى وقت مبكر لتأكيد من سيأتي بعدي أو ٣١ أكتوبر ٢٠٢٠"، وتمديد هذا لاحقًا إلى "حتى يتخذ مجلس الشيوخ قرارًا بشأن التأكيد."

يعرف الكثير في الصناعة أن كوينتينيز هو أحد الأصوات الرائدة لصالح العملات المشفرة في لجنة تداول السلع الآجلة. وقد جادل بأن العملات المشفرة مثل بيتكوين (BTC) يجب أن تخضع للتنظيم من قبل لجنة تداول السلع الآجلة بدلًا من هيئة الأوراق المالية والبورصات، كما دعا أصحاب المصلحة في مجال العملات المشفرة إلى إنشاء إطار ذاتي التنظيم.

لجنة تداول السلع الآجلة لديها خمسة مفوضين في لجنتها. ومع رحيل كوينتنز والرئيس السابق هيث تاربرت، هناك مقعدان شاغران متاحان لملئهما بترشيحات من الرئيس جو بايدن. وقد عمل مفوض لجنة تداول السلع الآجلة، روستين بهنام، كرئيس منذ مغادرة تاربرت في يناير.