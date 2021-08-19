غالاكسي ديجيتال تتعاون مع بلومبرغ لمؤشر للتمويل اللامركزي

تام شمس - الخميس 19 أغسطس 2021 09:56 مساءً - قام موقع الأخبار المالية بلومبرغ وشركة غالاكسي ديجيتال مانجمنت بتوسيع عرض العملات المشفرة الخاص بهما لتتبع أداء مجال التمويل اللامركزي.

ففي إعلان يوم الخميس، قالت بلومبرغ إنها ستطلق مؤشرًا يتتبع حاليًا تسعة مشاريع تمويل لامركزي (DeFi) مختلفة بالتعاون مع غالاكسي ديجيتال. واعتبارًا من ١ أغسطس، تضمنت هذه المشاريع يونيسواب (UNI) وآيف (AAVE) وميكر (MKR) وكومباوند (COMP) وواي إيرن.فاينانس (YFI) وسينثيتيك (SNX) وسوشي سواب (SUSHI) وزيرو إكس (ZXR)، وأوما (UMA).

وقد صرح آلان كامبل، رئيس إدارة المنتجات في أعمال المؤشرات متعددة الأصول في بلومبرغ: "ينمو التمويل اللامركزي باعتباره الموضوع الاستثماري الرئيسي التالي في مجال العملات المشفرة". "مع استمرار نمو حلول السيولة والوصاية المؤسسية، أصبح التمويل اللامركزي خيارًا مقنعًا بشكل متزايد للمستثمرين المؤسسيين."

ووفقًا لبلومبرغ، تم اختيار أصول التمويل اللامركزي "بناءً على التداول المؤسسي واستعداد الحفظ" في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى "جودة التسعير". وقالت المؤسسة الإخبارية إنها لن تمثل أي مشروع على الإطلاق أقل من ١٪ من القيمة الإجمالية للمؤشر، ولكن ليس أكثر من ٤٠٪. كما سيقدم ذراع الصناديق في غالاكسي ديجيتال، غالاكسي فند مانجمنت، صندوقه المدار بشكل سلبي لتتبع أداء بلومبرغ، المدرج تحت مؤشر DEFI.

يتبع مؤشر التمويل اللامركزي الجديد من بلومبرغ وغالاكسي ديجيتال إنشاء صندوق DeFi Crypto Index الذي يديره مدير الصناديق بيتوايز في فبراير. وعلى الرغم من أن بيتوايز سجلت عوائد بنسبة ٤٦,٤٪ خلال الشهر الماضي، إلا أن صافي قيمة الأصول لدى الصندوق تقل بنسبة ٨,٦٪ منذ إنشائه.