من أهم مشاريع NFTs لنشر الابداع الحقيقي رقميا Umi Digital

سوق NFTs الواعد يتنشر و يتوسع بشكل لا يصدق، سوق الموناليزا الرقمية كما نسميه، سوق سيجعل من فنك وابداعك الملموس أو الرقمي بأن يكون مميز، نسخة لا يمكن تزويرها أو نسخها او التلاعب بمصداقيتها. مشروع Umi Digital يعد من بين المشاريع الواعدة التي ستطلق رمزها المميز لتطوير سوق الرموز الغير قابلة للاستبدال NFTs، ما هو مشروع Umi Digital، مميزاته، رمزه المميز وما الذي سيقدمه لسوق التشفير و سوق NFTs خاصة، كيفية شراء رموز المشروع بأرخص ثمن، كل هذا سنتطرق له في هذا الموضوع الكامل عن المشروع.

هنا كل المعلومات عن ما هو NFTs : ما هو NFT الرموز الغير قابلة للاستبدال Non-Fungible Tokens

ما هو Umi Digital

Umi Digital هو مشروع فني لامركزي مبني على بلوكشين Sora المعروف ب XOR و Polkadot رمزه DOT و بلوكشين الإثريوم Ethereum. التركيز على تطوير الرموز الغير القابلة للتبادل أو الفريدة وتطبيقاتها في الفن والتمويل. فهو يجمع بين التمويل اللامركزي و تحصيل الأرباح Farming Yield مع NFTs في تجربة معرض فني رقمي حديث. سوق NFT الذي يقلل من الحواجز التكنولوجية لدخول الفنانين في مجال التشفير ، مبني على عقود ذكية عادلة و عامة ومفتوحة المصدر.

مثال عن ما يقدمه المشروع موجود في الرابط التالي : https://umi.digital/collections-2

تم بناء Umi Digital عبر العديد من سلاسل الكتل ، مثل Ethereum و Sora Chain و Polkadot لتكون منصة قوية لا تقهر مع الزمن بفضل تعدد البنيات التحتية. أما عن رمزها المميز UMI فسيكون متاح على أكبر منصتين للتبادل اللامكزيتين Uniswap و Polkaswap لتوفير سيولة فورية و قابلية التبادل.

سيكون Umi Digital هو المعرض الخاص بمجموعتها الفنية على الإنترنت حيث يمكن لأي شخص شراء الفن الرقمي الممثل على البلوكشين في شكل NFTs. ثم يمكن تحويل NFTs إلى مطبوعات فنية مادية أو أشياء أو لوحات وتسليمها مباشرة إلى باب منزلك.

ما الجديد الذي أتي به مشروع Umi Digital

إزالة العوائق

المشروع مبني على تكنولوجيا البلوكشين لإزالة الوسطاء وتبسيط المعاملات وإنشاء أسواق جديدة وربط الفنانين و المبدعين في مجالات مختلفة بالجماهير.

مشرع Umi Digital مفتوح المصدر

جميع أكواد UMI مفتوحة المصدر ومتاحة لمراجعة الأقران على Github و Etherscan. حيث يتم الترحيب بالمساهمين للتحقق من صحة التعليمات البرمجية الخاصة بالمشروع.

التوزيع العادل

تتم مشاركة الإيرادات والمكافآت للفنانين والمطورين والمستخدمين عبر عقد ذكي.

دعم رئيسي لسايفربونكس علي الشبكة

ندعو إلى الاستخدام الواسع النطاق للتشفير القوي وتقنيات تعزيز الخصوصية كطريق للتغيير الاجتماعي والسياسي في صناعة الفن التقليدي والمجتمع ككل.

محتوى NFTs نظيف

يعد إصدار NFTs على Sora نظيفًا وصديقًا للبيئة وبأقل كثافة في استخدام الطاقة بفعل العديد من العوامل بخلاف شبكة Ethereum.

بلوكشين محايدة

مشروع Umi.Digital تم إنشاؤه عبر العديد من سلاسل الكتل اللامركزية مثل Ethereum و Binance Smart Chain و Sora.

ما الذي يقدمه المشروع كحلول :

رمز مميز UMI قابل للتداول

UMI هو رمز Umi.digital. يتم استخدامها للدفع مقابل الخدمات أو لشراء المحتوى الرقمي في نظام Umi الرقمي البيئي، و سيكون متاح على كل المنصات.

دعم الفنانين

Umi Digital هي مجموعة فنية لامركزية تتكون من فنانين بوهيميين ومبرمجي أصليين لتكنولوجيا التشفير. و جميع الأعضاء المتحمسون للفن و NFTs وبناء النظام البيئي للعملات المشفرة.

سوق NFTs

يتم تخزين الرموز غير القابلة للتبادل على البلوكشين التي تشهد علنًا أن كل أصل رقمي لا يضاهى بقيمة التجزئة الفريدة الخاصة به.

سوق التمويل اللامركزي DeFi

من خلال برامج الكمبيوتر التي تسمى العقود الذكية ، اربح الرموز المميزة و NFTs النادرة مقابل مشاركتك في تطبيقات DeFi عبر UMI.

كيفية المشاركة في المشروع

مشروع Umi.digital أطلق مشرعه على نظام جمع رأس المال عبر شراء ورموز UMI عن طريق ILO أو طرح السيولة الأولي و هو بيع رمز مميز لتوفير أول تجمع سيولة للتداول في بورصة لامركزية (DEX). في DEX لا توجد سلطة مركزية ، لذلك يتم استخدام آلية تسمى صانع السوق الآلي (AMM) لتسهيل التداول. لكي تبدأ AMM التداول ، يجب على شخص ما توفير أموال لصانع السوق لتمكين التداول و المبادلة بين المشترين والبائعين.

ستستخدم Umi Digital عرض سيولة أولي لبيع رمز UMI لجمع أموال لصانع السوق بغرض تمهيد تداول UMI Tokens في بورصتين لامركزيتين في بداية الأمر هما، Uniswap و Polkaswap.

رمز UMI

رمز UMI هو الرمز الأصلي لـ Umi Digital ، وهو عبارة عن مجموعة فنية للتمويل اللامركزي DeFi و NFTs الذي يمكن تشغيله عبر البلوكشين المتعددة مثل Ethereum و Sora Chain و Polkadot و Binance Smart Chain.

لا يوجد سوى رمز Umi واحد فريد قادر على التنقل بين السلاسل والكتل المختلفة التي تم بناء عليها المشروع باستخدام قوة جسور العقد الذكية بين البلوكشين.

المزيد من المعلومات عن هذا الأمر موجود عبر الرابط التالي : umi.digital/ILO-Guide-UMI.pdf

الرمز المميزة Umi و ILO أو طرح السيولة الأولي

UMI TOKEN هو رمز مبني على ERC-20 ويستخدم على منصة Umi الرقمية حيث يمكن وضعه جنبًا إلى جنب مع الرموز المميزة الأخرى لإنشاء NFTs النادرة. لدى UMI عرض ثابت يبلغ 33.000.000.000.

العقد الذكي الخاص برمز UMI عبر : https://etherscan.io/token/0x61107a409fffe1965126aa456af679719695c69c

يمكن شراء رمز UMI الآن عبر الرابط التالي : https://umi.digital/ilo

طريقة الشراء موجودة في الشرح هنا : umi.digital/ILO-Guide-UMI.pdf

في الأخير

Umi هو مشروع متميز ، يستخدم تقنيات البلوكشين المتعددة وأعمال فنية نادرة مرسومة باليد و ترميزها و رقمنتها و بيعها عبر البلوكشين لخلق تجربة مثيرة ومجزية للمستخدم، سواء كانوا حديثي العهد بالعملات المشفرة وتقنية البلوكشين أو الغير عارفين بهذه التقنية.

هنا الموقع الرسمي لمعرفة كل شيئ عن المشروع : https://umi.digital

هنا تلجرام المشروع : [email protected]