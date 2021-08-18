منصة OKEx لتداول العملات الرقمية تدرج رمز WNCG

قامت منصة OKEx لتداول العملات الرقمية بإدراج رمز WNCG الخاص بلعبة Nine Chronicles في أسواق التداول الفورية لديها

ماهي لعبة Nine Chronicles؟

هي لعبة تقمص أدوار مجانية للعب تدور أحداثها في عالم خيالي شاسع – يحكمها لاعبوها، ويدعمها نظام اقتصادي متطور مبني على آلية العرض والطلب.

تتيح لك اللعبة الغوص في مغامرات شيقة لنحت اسم لنفسك من خلال تجميع الغنائم الفريدة ومحاربة الاعداء في العوالم التسعة اللعبة

Nine Chronicles Gold (NCG) هي العملة الرئيسية المستخدمة في عالم Nine Chronicles. يمكن للاعبين إنفاق NCG لصنع عناصر قوية، والتداول مع مستخدمين آخرين وتحدي بعضهم البعض

من الجدير بالذكر أن منصة OKEx ابدت اهتمامًا كبيرا في الرموز الخاصة بالعاب البلوكتشين حيث انها اطلقت مجتمع خاص بمحبي ألعاب البلوكتشين على التيليجرام مؤخرًا تحت اسم OKEx GameFi Clan

انضم إلى مجتمع OKExGameFi الجديد لفرصة ربح كود دعوة للعبة Nine Chronicles

تقدم منصة OKEx باصدار 300 كود دعوة للعبة Nine Chronicles للاحتفال بإطلاق المجتمع الجديد طريقة الاشتراك في المسابقة كما التالي :