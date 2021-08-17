برنامج تعدين يخترق خوارزمية لايت هاش ريت من إنفيديا

تام شمس - الثلاثاء 17 أغسطس 2021 11:55 مساءً - يدعي الفريق الذي يقف وراء برنامج التعدين إن بي ماينر أنه قد كسر جزئيًا قيود مكافحة التعدين في إنفيديا.

ففي شهر يونيو الماضي، طبقت إنفيديا خوارزمية تسمى لايت هاش ريت، أو LHR، على جميع بطاقات الرسومات من سلسلة آر تي إكس ٣٠ الخاصة بها في محاولة للحد من تعدين العملات المشفرة. ويعمل المحدد على كل من مستوى بايوس وبرنامج التشغيل للكشف عن خوارزميات التعدين ويقلل بشكل كبير من قوة التعدين بنسبة تصل إلى ٥٠٪ من قدرته الأصلية.

في ذلك الوقت، ادعت الشركة أن القائمين بالتعدين كانوا يعطلون سلسلة التوريد الخاصة بها، مما أدى بالتالي إلى زيادة سعر بطاقات الرسومات الخاصة بها بسبب انخفاض العرض. أعطت إنفيديا الأولوية لقاعدة مستخدمي الألعاب الخاصة بها قائلة: "... ستجعل هذه الخطوة الإضافية المزيد من بطاقات جيفورس بأسعار أفضل في أيدي اللاعبين في كل مكان."

وبحسب ما ورد تمكن أحدث إصدار من إن بي ماينر من تجاوز هذه القيود وزيادة قوة التعدين لهذه البطاقات الرسومية بنسبة تصل إلى ٧٠٪. التحديث متاح على كل من محطات ويندوز ولينكس ويدعم تكوين تجمع التعدين الاحتياطي. في حين أن البرنامج مجاني للتنزيل، يُطلب من المعدنين دفع رسوم تطوير للفريق تتراوح من ١٪ إلى ٣٪ من عائدات التعدين الخاصة بهم.

قام فريق "إن بي" بتطوير أساليب لزيادة أداء بطاقات الرسوميات لسنوات ووعد بتطوير المزيد من التحسينات في المستقبل. قد لا يكون الأمر مهمًا كثيرًا، بمجرد أن تبدأ خوارزمية إثبات الحصة التي طال انتظارها في إيثريوم ٢.٠.