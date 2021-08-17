الأساسيات القوية تجذب المتداولين للعودة إلى أوديوس وريديوم وهيليوم

تام شمس - الثلاثاء 17 أغسطس 2021 11:55 مساءً - وجد سوق العملات المشفرة نفسه في نمط احتجاز يوم ١٧ أغسطس حيث ظل سعر بيتكوين (BTC) أقل من ٤٦٠٠٠ دولار ويعيد المضاربون على الصعود تجميع صفوفهم للتخطيط لمحاولتهم التالية لدفع السعر إلى الأعلى.

وعلى الرغم من الصعوبات التي واجهتها العديد من العملات المشفرة الكبرى، إلا أن العديد من العملات الرقمية البديلة كانت مدعومة بالتطورات الإيجابية، ويظهر مؤشر CT Pro لأفضل العملات الرابحة في السوق أن العديد منها تحقق مكاسب من رقمين.

أعلى ٧ عملات مع أعلى تغيير في السعر خلال ٢٤ ساعة. المصدر: كوينتيليغراف ماركتس برو

تُظهر البيانات من كوينتيليغراف ماركتس برو وتريدينغ فيو أن أكبر العملات الرابحة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية كانت أوديوس (AUDIO) وريديوم (RAY) وهيليوم (HNT).

أوديوس تتعاون مع تيك توك

كانت العملة الأفضل أداءً على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية هي أوديوس، وهو بروتوكول لامركزي لمشاركة الموسيقى وبثها يتيح المعاملات المباشرة بين المستمعين والمبدعين ويساعد على استبعاد الوسيط الذي يستفيد من تدفقات إيرادات الفنانين.

ووفقًا لبيانات أسواق كوينتيليغراف الاحترافية، كانت ظروف السوق لـ AUDIO مواتية لبعض الوقت.

تعتبر درجة فورتكس™، الحصرية لكوينتيليغراف، مقارنة حسابية لظروف السوق التاريخية والحالية المستمدة من مجموعة من نقاط البيانات بما في ذلك معنويات السوق وحجم التداول وحركات الأسعار الأخيرة ونشاط تويتر.

درجة فورتكس™ (باللون الأخضر) مقابل سعر AUDIO. المصدر: كوينتيليغراف ماركتس برو

كما هو موضح في المخطط البياني أعلاه، كانت درجة فورتكس™ للصوت في المنطقة الخضراء لمعظم الأسبوع الماضي ووصلت إلى أعلى مستوى عند ٨٠ يوم ١٣ أغسطس، قبل حوالي ٦٦ ساعة من ارتفاع السعر بنسبة ١٥٦٪ خلال اليوم التالي.

كان سبب الارتفاع المفاجئ في الأسعار إعلانًا من أوديوس بأنها دخلت في شراكة مع تيك توك لتمكين بث الموسيقى المشفرة، وهو تطور تم تسجيله بواسطة نظام التنبيه نيوز كويك™ بعد فترة وجيزة من بدء السعر في الارتفاع.

موجة ارتفاع سولانا ترفع سعر ريديوم

ريديوم هو صانع سوق آلي (AMM) ومزود سيولة مبني على بلوكتشين سولانا من أجل البورصة اللامركزية (DEX) في سيروم. اكتسب نظام سولانا البيئي قوة جذب في الآونة الأخيرة ويبدو أن ريديوم قد استفاد من الاهتمام المتزايد بالشبكة.

تُظهر البيانات من كوينتيليغراف ماركتس برو وتريدينغ فيو أنه بعد أن وصل إلى مستوى منخفض عند ٤,٦٤ دولارات يوم ١٢ أغسطس، ارتفع سعر RAY بنسبة ٧٥٪ إلى أعلى مستوى خلال اليوم عند ٨,١١ دولارات يوم ١٧ أغسطس مع ٣١٧ مليون دولار من حجم التداول على مدار ٢٤ ساعة.

مخطط زوج RAY مقابل تيثر على مدى ٤ ساعات. المصدر: تريدينغ فيو

بدأ الزخم لـ RAY في الانتعاش بالفعل بدءًا من ٩ أغسطس عندما أُعلن أن باينانس ستدرج التوكن في منطقة الابتكار الخاصة بها. ارتفع السعر بعد إعلان آخر يوم ١٧ أغسطس أن البورصة ستطلق عقودًا آجلة دائمة للمشروع.

هيليوم يرتفع مع توسع عدد عقد الشبكة

هليوم هو مشروع يركز على إنشاء شبكة لامركزية مدعومة من بلوكتشين لأجهزة إنترنت الأشياء (IoT) ويتم تشغيل المشروع بواسطة عقد يديرها أعضاء المجتمع.

بدأت بيانات فورتكس™ من كوينتيليغراف ماركتس برو في اكتشاف توقعات صعودية لـ HNT يوم ١٢ أغسطس قبل ارتفاع الأسعار الأخير.

درجة فورتكس™ (باللون الأخضر) مقابل سعر HNT. المصدر: كوينتيليغراف ماركتس برو

كما هو موضح في المخطط البياني أعلاه، تم رفع درجة VORTECS ™ للهيليوم خلال الأسبوع الماضي ووصلت إلى أعلى مستوى عند ٧٧ يوم ١٦ أغسطس، أي حوالي ٤ ساعات قبل أن يرتفع سعره بنسبة ٣٧٪ خلال اليوم التالي.

يتزايد الزخم للمشروع بشكل مطرد منذ أن أكمل بنجاح بيع التوكنات بقيمة ١١١ مليون دولار يوم ١١ أغسطس.

يبلغ إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة الآن ١,٩٧٧ تريليون دولار ومعدل هيمنة بيتكوين ٤٣,٦٪.

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