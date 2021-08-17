المسؤولون الإسبان يصدرون تحذيرًا بشأن بورصتي العملات المشفرة هوبي وبايبيت

تام شمس - الثلاثاء 17 أغسطس 2021 02:43 مساءً - يستمر المنظمون في جميع أنحاء العالم في الحفاظ على الضغط متجددًا على شركات العملات المشفرة. تعد الهيئة الوطنية لسوق الأوراق المالية الإسبانية (CNMV) هي الأحدث في إصدار تحذير بشأن العديد من الأعمال التجارية المرتبطة بالعملات المشفرة والأسواق المالية للخدمات غير المسجلة.

ووفقًا للوثيقة الرسمية، أصدرت الهيئة تحذيرات بشأن ١٢ كيانًا يوم الاثنين لعدم تسجيلها في السجل المقابل للهيئة. الكيانات المدرجة، والتي تشمل منصات تداول العملات المشفرة الرئيسية مثل هوبي وبايبيت، غير مصرح لها بتقديم خدمات الاستثمار داخل إسبانيا.

تنص صفحة الاستشارات الخاصة بالهيئة الوطنية لسوق الأوراق المالية الإسبانية على أن الشركات المسجلة فقط هي التي لديها التفويض لتقديم الخدمات المتعلقة بالأوراق المالية. وفي حين أن هيئة الرقابة على الأوراق المالية لا تملك السلطة لحظر كيان ما بشكل مباشر من العمل في الدولة، يمكن للهيئة الوطنية لسوق الأوراق المالية الإسبانية الاستئناف أمام المحاكم. كشف تقرير صدر في نوفمبر من كريبتو كمباني غايد في إسبانيا عن أن ١٢٠ شركة عملات مشفرة مسجلة بالفعل وتعمل في إسبانيا.

أنشأت إسبانيا بيئة ودية إلى حد ما لشركات العملات المشفرة العام الماضي. وحسبما أوجز كوينتيليغراف بالإسباني، وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية والتحول الرقمي على قانون لإنشاء صندوق تجريبي للتقنيات المالية.

وفي حديثه إلى كوينتيليغراف، قال الأستاذ بجامعة إشبيلية إسماعيل سانتياغو إن الصندوق التجريبي سيفضل "خلق وظائف جديدة ذات قيمة مضافة، والتنمية التكنولوجية والقدرة التنافسية الاقتصادية".

في الآونة الأخيرة، قدم حزب العمال الاشتراكي الإسباني اقتراحًا غير قانوني لإطلاق عملة رقمية وطنية ردًا على تجارب البنك المركزي الأوروبي مع اليورو الرقمي.

وينص الاقتراح على أن العملة الرقمية الوطنية ستتيح سيولة أعلى إذا كان التوسع النقدي ضروريًا. حيث تسمح بآلية أكثر مباشرة عن طريق ضخ السيولة مباشرة في الحسابات الجارية وبالتالي تحويلها على الفور وبدون وسطاء.