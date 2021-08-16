مطور عملات مشفرة سيقود مبادرة وسائل التواصل الاجتماعي اللامركزية في تويتر

تام شمس - الاثنين 16 أغسطس 2021 11:55 مساءً - سيقود جاي غرابر، مهندس برمجيات سابق بشركة زي كاش وشركة بلوكتشين سكوتشين، مبادرة الوسائط الاجتماعية اللامركزية المتوقعة التي أعلن عنها تويتر لأول مرة في عام ٢٠١٩.

ففي إعلان على تويتر يوم الاثنين، قال غرابر إنهم سيكونون مسؤولين عن مشروع بلوسكاي بعد العمل عن كثب مع "مجموعة من المفكرين والبناة" من النظام البيئي الاجتماعي اللامركزي. وهم يخططون للتوظيف لفريق بلوسكاي و "الشراكة عن كثب مع تويتر والشركات الأخرى" كجزء من الخطوات التالية نحو تحقيق خطة وسائل التواصل الاجتماعي اللامركزية.

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة تويتر "جاك دوروسي" في ديسمبر ٢٠١٩ أن تويتر سيمول فريقًا مخصصًا لتطوير معيار لامركزي لوسائل التواصل الاجتماعي، وأن تكون الشركة في النهاية جزءًا من هذا المعيار. وقال إن التحديات التي واجهتها شبكات التواصل الاجتماعي تشمل "التطبيق المركزي للسياسة العالمية للتصدي لإساءة الاستخدام والمعلومات المضللة"، والابتعاد عن استضافة المحتوى وإزالته إلى خوارزميات التوصية التي توجه انتباه المستخدمين، والمحتوى الذي يثير الجدل والغضب بدلًا من المحادثات الصحية والمفيدة.

حيث قال الرئيس التنفيذي لتويتر في ذلك الوقت: "ظهرت تقنيات جديدة لجعل النهج اللامركزي أكثر قابلية للتطبيق". "تشير تقنية بلوكتشين إلى سلسلة من الحلول اللامركزية للاستضافة المفتوحة والدائمة، والحوكمة، وحتى تحقيق الدخل."

حول تعيين غرابر لقيادة بلوسكاي، قال دورسي إن ذلك سيسمح للمشروع "بالتحرك بشكل أسرع، ومن خلال التعليمات البرمجية." قال الرئيس التنفيذي لشركة تويتر في يونيو إنه كان يخطط لدمج سلسلة شبكة البرق المسرَّعة الجانبية الخاصة ببيتكوين مع واحدة على الأقل من أعماله - لكنه لم يذكر على وجه التحديد إذا ما كان هذا هو بلوسكاي.

بدا أيضًا أن دان هيلد، المؤسس المشارك لشركة كراكن، منيب علي، عبر عن دعمهم لغرابر: