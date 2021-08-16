المتداولون يسعون إلى تحقيق مكاسب ضخمة من العملات البديلة بينما يتوطد سعر بيتكوين

تام شمس - الاثنين 16 أغسطس 2021 11:55 مساءً - يستمر التفاؤل عبر النظام الإيكولوجي للعملات المشفرة في النمو يوم ١٦ أغسطس، حيث حققت العديد من العملات البديلة مكاسب مكونة من رقمين ويدافع المضاربون على صعود بيتكوين (BTC) عن مستوى الدعم البالغ ٤٦٠٠٠ دولار.

تُظهر البيانات من كوينتيليغراف ماركتس برو وتريدينغ فيو أن أكبر الرابحين خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية هم سولانا (SOL) وبريسيرش (PRE) وآرويف (AR).

أعلى ٧ عملات مع أعلى تغيير في السعر خلال ٢٤ ساعة. المصدر: كوينتيليغراف ماركتس برو

سولانا تحقق أعلى مستوى لها على الإطلاق

في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ارتفع سعر SOL ليصل إلى مستوى مرتفع جديد بلغ ٦٩,١٣ دولارًا أمريكيًا، حيث ساعدت الإثارة للبورصة اللامركزية (DEX) مانغو ماركتس الجديدة للبروتوكول في زيادة الطلب على SOL.

بدأت بيانات فورتكس™ من كوينتيليغراف ماركتس برو في اكتشاف توقعات صعودية لتوكن SOL يوم ١١ أغسطس، قبل الارتفاع الأخير في الأسعار.

تعتبر درجة فورتكس™، الحصرية لكوينتيليغراف، مقارنة حسابية لظروف السوق التاريخية والحالية المستمدة من مجموعة من نقاط البيانات بما في ذلك معنويات السوق وحجم التداول وحركات الأسعار الأخيرة ونشاط تويتر.

درجة فورتكس™ (باللون الأخضر) مقابل سعر SOL. المصدر: كوينتيليغراف ماركتس برو

كما هو موضح في المخطط البياني أعلاه، ارتفعت درجة فورتكس™ لسولانا إلى المنطقة الخضراء يوم ١٠ أغسطس ووصلت إلى أعلى مستوى عند ٧٧ يوم ١١ أغسطس، أي قبل ٤ أيام تقريبًا من ارتفاع سعرها بنسبة ٦٢٪ خلال اليوم التالي.

بريسيرش يندفع إلى أعلى

مشروع بريسيرش هو محرك بحث قائم على بلوكتشين يتم تشغيله بواسطة المجتمع ويوفر محرك بحث لامركزي يسمح للمستخدمين بالبحث بشكل خاص ومكافأتهم على نشاطهم.

بدأت بيانات فورتكس™ من كوينتيليغراف ماركتس برو في اكتشاف توقعات صعودية لتوكن PRE يوم ١٤ أغسطس، قبل الارتفاع الأخير في الأسعار.

درجة فورتكس™ (باللون الأخضر) مقابل سعر PRE. المصدر: كوينتيليغراف ماركتس برو

كما هو موضح في الرسم البياني أعلاه، صعدت درجة VORTECS ™ لـ PRE إلى المنطقة الخضراء يوم ١٣ أغسطس ووصلت إلى أعلى مستوى عند ٧٠ يوم ١٤ أغسطس، قبل حوالي ٢٦ ساعة من ارتفاع السعر بنسبة ١٠٢٪ خلال اليوم التالي.

آرويف تكتسب ٣٢٪

آرويف هي شبكة تخزين لا مركزية تستخدم نوعًا جديدًا من التخزين الذي يدعم البيانات مع "الهبات المستدامة والدائمة" التي تسمح للمستخدمين والمطورين بتخزين البيانات إلى الأبد.

ووفقًا لبيانات أسواق كوينتيليغراف الاحترافية، كانت ظروف السوق لـ AR مواتية لبعض الوقت.

درجة فورتكس™ (باللون الأخضر) مقابل سعر AR. المصدر: كوينتيليغراف ماركتس برو

كما هو موضح في المخطط البياني أعلاه، كانت درجة فورتكس™ لآرويف باللون الأخضر لمعظم الأسبوع الماضي ووصلت إلى أعلى مستوى لها عند ٧٢ يوم ١٤ أغسطس، أي قبل ٣٠ ساعة تقريبًا من زيادة السعر بنسبة ٦٥٪ خلال اليوم التالي.

كان الحماس للمشروع في ارتفاع خلال الأسبوع الماضي حيث وصلت المعاملات اليومية على الشبكة بشكل متكرر إلى مستويات قياسية جديدة.

يبلغ إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة الآن ٢,٠٠٥ تريليون دولار ومعدل هيمنة بيتكوين ٤٣,٥٪.

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