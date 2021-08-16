مجمعات ميتاستيبل الجديدة من بالانسر تسعى إلى تسهيل عمليات تبادل الأصول المغلفة

تام شمس - الاثنين 16 أغسطس 2021 11:55 مساءً - أعلن صانع السوق الآلي (AMM) وبروتوكول التمويل اللامركزي (DeFi) الموازن يوم الاثنين أنه قد دخل في شراكة مع منصة التكديس القائمة على المنظمة المستقلة اللامركزية "ليدو" لتقديم برنامج حوافز ميتاستيبل بول.

مجمعات ميتاستيبل عبارة عن مجمعات سيولة مصممة خصيصًا للعمل مع التوكنات شديدة الارتباط (ولكن ليست مرتبطة بشدة)، مثل الأصول المغلفة. سيتمكن المستخدمون من إنشاء مقايضات بين مجمعات ميتاستيبل والأصول المدمجة مع مجمعات السيولة الأخرى مع الاستفادة من أسعار المبادلة الأرخص وإلغاء الحاجة إلى مجموعات مستقرة خاصة بالمبادلة الفردية. كما أنها ستمنع تمييع السيولة من المجمعات الحالية وستزيد الحد الأقصى لمبالغ الصفقات، وفقًا للبيان.

تهدف أول قائمة مجمعة، من إيثريوم المكدسة (stETH) وإيثريوم المكدسة المغلفة (wstETH)، إلى توفير السيولة للمضاربين على شبكة إيثريوم. ستتم رعاية المجمع من قبل كل من مكافآت LDO و BAL بتخصيص ٢٥٠٠ BAL في الأسبوع و ٢٥٠٠٠ ليدو إضافية في الأسبوع للشهر الأول. من المقرر أن يتم التوزيع الأول يوم ٢٤ أغسطس عبر بوابة مطالبة بالانسر.

في شهر يوليو الماضي، قدم بالانسر مجمعات مستقرة ذات فروق أسعار أكثر إحكامًا وانزلاقًا أقل من المجمعات الأخرى بالمنصة. جعل هذا التحديث بالانسر صانع السوق الآلي الوحيد الذي يحتوي على ٣ أنواع مختلفة من مجمعات السيولة: الموزونة والعناصر والمستقرة.

في وقتٍ سابق من هذا الشهر، توقع الرئيس التنفيذي لشركة أنستوبابل دومينز أن يصل سوق العملات المستقرة إلى ١ تريليون دولار بحلول عام ٢٠٢٥ - أو ربما قبل ذلك. ومع ذلك، فقد أكد على أن انتشار العملات المستقرة يمكن أن يؤدي إلى مخاوف من التقلب، ويؤدي إلى مزيد من الأسئلة حول عدم اليقين التنظيمي للأصول المربوطة.