دراسة جديدة تجد أن إيثريوم أكثر شيوعًا من عملة بيتكوين في سنغافورة

تام شمس - الاثنين 16 أغسطس 2021 03:48 مساءً - لقد أتى كونها بلدًا صديقًا للعملات المشفرة ثماره من حيث التبني، حسبما كشفت دراسة جديدة حول سنغافورة.

وجد تقرير "حالة العملات المشفرة في سنغافورة ٢٠٢١"، الذي أجرته بورصة جيميني للعملات المشفرة بالشراكة مع كوين ماركت كاب وسيدلي، أن أكثر من ثلثي السنغافوريين الذين لديهم استثمارات مالية يمتلكون حاليًا عملات رقمية.

أظهر التقرير، الذي أخذ عينات من ٤٣٤٨ من البالغين المقيمين في سنغافورة والذين يعرّفون بأنفسهم على أنهم يمتلكون أو يهتمون بالتمويل الشخصي ومنتجات الاستثمار، أن ٦٧٪ من المستجيبين يمتلكون حاليًا أصولًا مشفرة.

وفي حين أن واحدًا من كل خمسة من حاملي العملات المشفرة هم من النساء، فإن الدراسة تصف متوسط ​​حامل العملات المشفرة في سنغافورة بأنه "رجل يبلغ من العمر ٢٩ عامًا بمتوسط ​​دخل سنوي للأسرة يبلغ حوالي ٥١٩٦٨ دولارًا سنغافوريًا (٣٨٤٥٦ دولارًا أمريكيًا) سنويًا."

فيما يتعلق بتوزيع الأصول المشفرة التي يحتفظ بها المستثمرون السنغافوريون، فإن إيثريوم (ETH)، وهي العملة المشفرة الأصلية لبلوكتشين إيثريوم، تأخذ زمام المبادرة بشكل واضح بنسبة ٧٨٪ باعتبارها العملة المشفرة الأكثر شيوعًا، في حين أن ٦٩٪ من حاملي العملات المشفرة يمتلكون بيتكوين (BTC). تتبع كاردانو (ADA) وباينانس كوين (BNB) المركزين الأولين بنسبة ٤٠٪ و٣١٪ على التوالي. ووفقًا للاستطلاع، يمتلك واحد من كل أربعة مستثمرين ريبل وتيثر (USDT).

يكشف التقرير أن اهتمام الناس بالعملات المشفرة زاد جزئيًا بسبب جائحة كوفيد-١٩، حيث استثمر ٦٧٪ من حاملي العملات المشفرة أكثر خلال الوباء للتحوط ضد التضخم أو استثمار دخلهم المتاح المتزايد بسبب عمليات الإغلاق.