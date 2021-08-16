عملاق الإنترنت الكوري كاكاو يوسّع وجود بلوكتشين إلى سنغافورة

تام شمس - الاثنين 16 أغسطس 2021 02:55 مساءً - يُقال إن سنغافورة هي المنفذ التالي لأجندة عولمة كاكاو لمنصة بلوكتشين الأصلية كلايتن.

ووفقًا لتقرير صادر عن ذا كوريا هيرالد يوم الاثنين، أنشأت كاكاو كيانين جديدين قائم على بلوكتشين - مؤسسة كلايتن و كراست - في دولة المدينة. مؤسسة كلايتن هي منظمة غير ربحية بينما تعمل كراست كمسرع عالمي لاعتماد تقنية بلوكتشين.

تخطط كاكاو لاستخدام كلا الكيانين لتعزيز اختراق واسع النطاق لمشروع كلايتن بلوكتشين في سنغافورة. أعلنت مؤسسة كاكاو عن مهمتها خلال إطلاقها في وقت سابق من شهر أغسطس، وقالت إنها ستعمل "بشكل استباقي ومنهجي" لتوسيع شبكة كلايتن.

وأضافت المؤسسة: "سنستثمر بنشاط مواردنا البشرية والمالية في المطورين والشركات في عالم بلوكتشين لتسريع نمو نظامنا البيئي وتطوير تقنيتنا".

يتم دعم التوسع في سنغافورة من خلال صندوق حرب تطوير بلوكتشين الخاص بكاكاو بقيمة ٣٠٠ مليون دولار والذي يتضمن أيضًا صندوق احتياطي للتحسين يستخدم لأغراض صيانة الخدمة.

كاكاو، مثل المجموعات الكورية الجنوبية الكبرى الأخرى، صعودية بشأن تقنية بلوكتشين. ففي الواقع، عندما أعلنت شركة كيه تي كوربوريشن عن خططها لمشروع العملة الرقمية في بوسان في ديسمبر ٢٠١٩، كانت الأخبار تعني أن كل تكتل كبير في كوريا الجنوبية كان منخرطًا في مشاريع قائمة على بلوكتشين.