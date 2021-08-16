وول مارت تسعى للحصول على منتج عملات مشفرة لقيادة استراتيجية العملة الرقمية

تام شمس - الاثنين 16 أغسطس 2021 02:55 مساءً - تبحث شركة وول مارت العملاقة للبيع بالتجزئة في أمريكا الشمالية عن خبير عملات مشفرة متمرس يمكنه تطوير وقيادة استراتيجية عملة رقمية طموحة وخارطة طريق للمنتج.

ففي إعلان الوظيفة، يشير وول مارت إلى أنه يبحث عن شخص لديه سجل حافل في قيادة الأعمال وتوسيع نطاقها، مع ما لا يقل عن ١٠ سنوات من الخبرة في إدارة المنتجات/ البرامج وتسويق المنتجات القائمة على التكنولوجيا. ومن المفترض أن يمتلك المرشح المثالي خبرة في العملات المشفرة والتقنيات ذات الصلة بتقنية بلوكتشين ومعرفة متعمقة بالنظام الإيكولوجي للعملات المشفرة والجهات الفاعلة الأساسية فيه.

وقد ألمح وول مارت إلى التركيز على إستراتيجيته المستقبلية للعملة الرقمية من خلال الإشارة إلى أنه يتيح بالفعل "مجموعة واسعة من خيارات الدفع لعملائه" - على الرغم من أنها ليست بالعملات المشفرة بعد. في عام ٢٠١٩، كان وول مارت قد قدم بالفعل براءة اختراع لعملة رقمية مدعومة بالدولار الأمريكي تستند إلى بلوكتشين والتي كانت، في ذلك الوقت، مشابهة لمقترحات فيسبوك المبكرة لما كان يُعرف آنذاك باسم ليبرا.

هذا العام، أنشأ وول مارت مشروعًا للتكنولوجيا المالية يسمى "هازل"، والذي يمكن أن يكون مستعدًا كما ورد لتقديم مجموعة واسعة من الخدمات المالية المدمجة في "تطبيق فائق للجوّال".

سيكون مقر قائد منتجات العملات الرقمية والعملات المشفرة المستقبلي لشركة وولمارت في المكتب الرئيسي للشركة في بنتونفيل، أركنساس. وبالإضافة إلى تطوير وقيادة إستراتيجية عملات مشفرة شاملة، فإن مهامه الرئيسية ستشمل تحديد احتياجات العملاء وترجمتها إلى متطلبات المنتج؛ وإقامة شراكات مع قادة المنتجات والتكنولوجيا والتصميم؛ والالتزام بخريطة طريق منتج العملات المشفرة وقيادة تنفيذ المشروع؛ وتحديد فرص الاستثمار والشراكات المتعلقة بالعملات المشفرة.