غوساتس تُطلق بطاقة مكافآت بيتكوين للاسترداد النقدي في الهند

تام شمس - الاثنين 16 أغسطس 2021 12:50 صباحاً - أطلقت شركة غوساتس لمكافآت بيتكوين (BTC) بطاقة جديدة لمكافآت استرداد النقود للعملاء في الهند، مما قد يمهد الطريق لتبني واسع النطاق للأصول الرقمية في ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان.

يتم تقديم المنتج الجديد بالشراكة مع ناشيونال بايمنتس كوربوريشن في الهند، والمعروفة أيضًا باسم NPCI، وهي منظمة غير ربحية مكرسة لتعزيز المدفوعات الرقمية وأنظمة التسوية في جميع أنحاء البلاد. تأسست المنظمة في ديسمبر ٢٠٠٨ وهي تحت الملكية المباشرة لبنك الاحتياطي الهندي.

تتيح بطاقة مكافآت غوساتس، التي يمكن الوصول إليها من خلال تطبيق الهاتف وامتداد المتصفح، للمستخدمين كسب النقود المدفوعة بعملة بيتكوين أثناء التسوق في العلامات التجارية الكبرى مثل أمازون وستاربكس وفليبكارت. تم إنشاء غوساتس على ستاكس، والتي توفر عقودًا وتطبيقات ذكية لبيتكوين. وبالتحديد، تستخدم بطاقة المكافآت عقود ستاكس الذكية كلاريتي و "التكديس"، والتي توفر للمستخدمين طريقة لكسب بيتكوين من خلال توكن STX.

تشير شراكة NPCI إلى أن غوساتس تتطلع إلى تجنب أي عقبات تنظيمية في طرح خدماتها. حيث قال محمد روشان، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة غوساتس، إن الشراكة ستمكن شركته من "تقديم فرص كسب بيتكوين للمستخدمين باستخدام شبكة البطاقات الحالية لـ NPCI"، مضيفًا:

"مسبقًا، كان بإمكان الأشخاص فقط الحصول على استرداد نقدي لعملة بيتكوين على علامات تجارية معينة من خلال تطبيقنا، ولكن يمكنهم الآن كسب النقود بعملة بيتكوين على كل إنفاق."

تم إطلاق غوساتس في فبراير ٢٠٢١، وقد جمعت أكثر من ١٥٠٠٠ عميل في ستة أشهر فقط، مما يؤكد الطلب المكبوت على خدمات الأصول الرقمية في البلاد. كان تاريخ الهند مع العملات المشفرة متقلبًا. إذ كان يبدو أن صانعي السياسة على وشك حظر العملات المشفرة تمامًا، لكنهم خففوا من موقفهم منذ ذلك الحين. وحسبما أفاد كوينتيليغراف في يوليو، يقال إن مجلس الأوراق المالية والبورصات في الهند يعمل مع وزارة المالية للإشراف على لوائح العملات المشفرة في البلاد.

في غضون ذلك، نمت حركة المرور على بورصات العملات المشفرة بسرعة. حيث أبلغت وزيركس، وهي بورصة عملات رقمية مملوكة لشركة باينانس وتعمل في الهند، عن نمو مستخدم بنسبة ٢٦٠٠٪ منذ البداية. جزء كبير من هؤلاء المشتركين كانوا من النساء من المدن الصغيرة.