شركات إدارة الثروات تكتسب التعرض لعملة بيتكوين عبر غرايسكيل، وفقًا للوثائق الجديدة المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات

تام شمس - السبت 14 أغسطس 2021 11:55 مساءً - تكشف الوثائق الجديدة المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، أو SEC، أن أربع شركات لإدارة الثروات قد استحوذت على أسهم في بيتكوين إنفستمنت تراست من غرايسكيل، مما يوفر مزيدًا من الأدلة على التبني المؤسسي للأصول الرقمية.

حسبما ذُكرت لأول مرة بواسطة ماكروسكوب، وهو موجز تويتر المخصص للتداول المؤسسي وإدارة الأصول، كشفت الشركات عن ممتلكاتها من GBTC في الوثائق الجديدة المقدمة للفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١.

كشفت شركة كلير بريسبكتيف أدفيزورس، وهي شركة لإدارة الثروات تتخذ من إلينوي مقرًا لها، عن الملكية المباشرة لـ٧٧٩٠ سهم في صندوق GBTC يوم الجمعة.

استحوذت أنكورا أدفيزورس ومقرها أوهايو على ١٣٩٤٥ سهمًا من صندوق GBTC اعتبارًا من ٣٠ يونيو. في حين أن هذه حصة صغيرة لشركة إدارة أصول بمليارات الدولارات، إلا أنه يعكس خطوة إستراتيجية مهمة نظرًا لأن الشركة لديها منظور استثماري طويل الأجل.

وفي الوقت نفسه، أضافت شركتان إضافيتان إلى ممتلكاتهما من أسهم صندوق GBTC للفترة المشمولة بالتقرير حتى ٣٠ يونيو. زادت بوسطن بريفيت ويلث، التي أبلغت سابقًا عن ٨٨١٨٩ سهمًا من GBTC اعتبارًا من ٣١ مارس، من تعرضها إلى ١٠٣٤٦٩ سهمًا. كذلك عززت شركة باركوود، ومقرها أوهايو، ممتلكاتها إلى ١٢٥٠٠٠ سهم من ٩٣٠٠٠ في نهاية مارس.

تجد الشركات الكبرى طرقًا جديدة ومتنوعة لاكتساب التعرض لعملة بيتكوين والأصول الافتراضية الأخرى. وحسبما أفاد كوينتيليغراف، كشفت عملاق التكنولوجيا إنتل مؤخرًا عن مركز كبير في سهم كوين بيز، والذي يوفر تعرضًا مباشرًا لسوق العملات الرقمية.

من المرجح أن تزيد المؤسسات من تعرضها للأصول الرقمية في الأشهر المقبلة - بشرط أن يستمر السرد الصعودي في الظهور. يشترك العديد من مراقبي العملات المشفرة في نظرية دورة الأربع سنوات، والتي تحاول شرح سعر بيتكوين والتنبؤ به من دورة منخفضة إلى أخرى. ومع عودة فئة الأصول المشفرة إلى ما يزيد عن ٢ تريليون دولار هذا الأسبوع - وهو ما يمثل انتعاشًا بقيمة ٧٠٠ مليار دولار من القاع المحلي - يبدو أن المرحلة التالية من دورة الصعود تكتسب زخمًا.