فيتنام تقود تبني العملات المشفرة في استطلاع فايندر الذي شمل ٢٧ دولة

تام شمس - السبت 14 أغسطس 2021 09:55 مساءً - تتصدر الاقتصادات الناشئة مثل فيتنام والهند وإندونيسيا زمام الأمور عندما يتعلق الأمر بتبني العملات المشفرة، مما يؤكد حالات الاستخدام المهمة للأصول الرقمية المرتبطة بالتحويلات والشمول المالي.

كشف استطلاع فايندر الذي شمل ٤٢٠٠٠ شخص في ٢٧ دولة أن فيتنام لديها أعلى معدل اعتماد، حيث ادعى ٤١٪ من المشاركين أنهم اشتروا عملات مشفرة. قال ٢٠٪ من الفيتناميين إنهم اشتروا بيتكوين (BTC)، والتي كانت الأعلى بين جميع البلدان التي شملها الاستطلاع.

وعلى الرغم من أن الأداء المتفوق القوي لفيتنام قد يبدو مفاجئًا على السطح، إلا أن استطلاع فايندر أكد البيانات الأخرى التي تظهر أن الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا تلقي ثقلها عندما يتعلق الأمر بتبني العملات المشفرة. حسبما أفاد كوينتيليغراف في يونيو، احتلت فيتنام المرتبة ١٣ في مكاسب بيتكوين المحققة لعام ٢٠٢٠ - على الرغم من امتلاكها المرتبة ٥٣ فقط لأكبر اقتصاد على أساس الناتج المحلي الإجمالي.

فيما يتعلق بالدوافع لشراء العملات المشفرة في فيتنام، زعم تقرير فايندر:

"ربما لعبت مدفوعات التحويلات دورًا مهمًا في هذه الأرقام، حيث تمثل العملات المشفرة خيارًا للمهاجرين الذين يرغبون في إرسال الأموال إلى الوطن وتجنب رسوم الصرف."

كانت معدلات التبني أيضًا عالية جدًا في جميع أنحاء آسيا، حيث ادعى ٣٠٪ من المشاركين في إندونيسيا والهند أنهم اشتروا العملات المشفرة. كان هذا الرقم ٢٩٪ في ماليزيا و٢٨٪ في الفلبين.

على الجانب الآخر من الطيف، كانت معدلات التبني الأدنى في المملكة المتحدة والولايات المتحدة عند ٨٪ و٩٪ على التوالي.

كل دولة مثّلها الاستطلاع كان لديها ما بين ١١٦٠ و٢٥١١ مشاركًا. وقال التقرير: "نظرًا للتنوع في البنية التحتية لشركة غوغل في كل منطقة، لم تكن جميع الاستطلاعات تمثيلية على المستوى الوطني".

وثّق التقرير أيضًا اتجاهات التبني القوية في العديد من دول أمريكا اللاتينية، حيث ادعى ٢٢٪ من المشاركين البرازيليين أنهم اشتروا عملات رقمية. تنمو فئة الأصول الرقمية بسرعة في جميع أنحاء القارة ويرجع ذلك جزئيًا إلى ارتفاع التضخم وتشديد الضوابط على رأس المال وتدهور التوقعات المالية. المنطقة الآن هي موطن لاثنين على الأقل من بورصات العملات المشفرة، وهو مصطلح يستخدم للشركات الناشئة التي حققت تقييمًا بقيمة مليار دولار أو أكثر.