مخطط ريبل ينشّط تحذيرًا من البيع بعد انفجار السعر بنسبة ٥٤٪ في أسبوع واحد

تام شمس - السبت 14 أغسطس 2021 09:55 مساءً -

كاد سعر ريبل أن يرتفع إلى أعلى مستوى له خلال ثلاثة أشهر بعد استمرار الاتجاه الصعودي القوي يوم ١٤ أغسطس. ومع ذلك، أثار ارتفاعه الأسبوعي مخاطر المبالغة في التقييم، مما يزيد من احتمالات تراجع الأسعار الوشيك.

وبالتفصيل، ارتفع سعر صرف زوج ريبل مقابل الدولار بنسبة ١١,٧٨٪ ليصل إلى ١,٢٠ دولار أمريكي للمرة الأولى منذ ٢٢ مايو. ظهرت مكاسب الزوج كجزء من الاتجاه الصعودي السائد الذي بدأ يوم ٢٠ يوليو عندما كان يتم تداوله عند ٠,١٥٤ دولار أمريكي - وهو ارتداد صاعد بنسبة ١٣٤٪ على وجه العموم.

على الإطار الزمني من أسبوع حتى تاريخه، ارتفعت أسعار زوج ريبل مقابل الدولار بنحو ٥٤٪.

ريبل في ذروة شراء

دفعت التحركات الصعودية الأخيرة في سوق ريبل مؤشرين كلاسيكيين للتنبؤ بتصحيحات وشيكة للأسعار.

المؤشر الأول هو مؤشر القوة النسبية (RSI). وهو يمثل حجم تغيرات الأسعار لتقييم ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع. وبالتفصيل، يتأرجح مؤشر القوة النسبية بين صفر و١٠٠، مع قراءة أعلى من ٧٠ تظهر ذروة الشراء والقراءة أقل من ٣٠ تظهر ظروف ذروة البيع.

إذا ظل مؤشر القوة النسبية (RSI) للأصل أعلى من ٧٠، فعادة ما يدفع المتداولين لبيعه بأسعار أعلى لتأمين أقصى قدر من الأرباح المتاحة. وبالمثل، إذا انخفض مؤشر القوة النسبية إلى ما دون ٣٠، فإنه يخلق فرصًا للمتداولين لشراء الأصل بسعر يبدو أقل.

أثار مؤشر القوة النسبية اليومي لزوج ريبل مقابل الدولار تحذيرات من التقييمات المفرطة بعد تجاوز قراءاته فوق ٧٠. ونتيجة لذلك، تعرض الزوج لعمليات بيع متواضعة بالقرب من أعلى مستوى محلي له عند ١,٢٠ دولار، وانخفض إلى ١,١٤ دولار في وقت كتابة المقالة.

مخطط السعر اليومي لزوج ريبل مقابل الدولار مع مؤشر القوة النسبية. المصدر: تريدينغ فيو.كوم

المؤشر الثاني هو مؤشر بولينغر باندز.

وهي عبارة عن مغلفات مخططة عند مستوى انحراف معياري أعلى وأسفل المتوسط ​​المتحرك البسيط للسعر. وهي تميل إلى قياس تقلب الأصول بناءً على المسافة بين النطاقين العلوي والسفلي. عندما يتحرك السعر خارج النطاق، فإنه يميل على الفور إلى العودة داخل منطقة الشريط.

مخطط السعر اليومي لزوج ريبل مقابل الدولار مع مؤشر بولينجر باند. المصدر: تريدينغ فيو.كوم

أدى الاتجاه الصعودي الأخير المتذبذب لزوج ريبل مقابل الدولار إلى دفع أسعاره خارج نطاق مقاومة النطاق العلوي، مما يشير إلى المبالغة في التقييم. نتيجة لذلك، يبدو أن احتمال التصحيح إلى ما دون مستوى النطاق العلوي مرتفعًا، والذي قد يتبعه لاحقًا بحركة ممتدة نحو المتوسط ​​المتحرك البسيط على مدى ٢٠ يومًا (الموجة البرتقالية) بالقرب من ٠,٨٠ دولار.

مكاسب إضافية متوقعة

على الرغم من مخاطر المبالغة في التقييم، يعتقد متداولون آخرون أن ريبل مهيأة لمواصلة صعودها. على سبيل المثال، يعتقد محلل السوق المستقل DonAlt أن ريبل يمكن أن تندفع نحو أعلى مستوى له على الإطلاق، لمجرد أنها تجاوزت فوق ما يسمى بمنطقة المقاومة، كما هو موضح في المخطط البياني أدناه.

المخطط البياني اليومي لزوج ريبل مقابل الدولار. المصدر: تريدينغ فيو، DonAlt

قال المحلل: "أغلق السعر فوق الأحمر (دولار واحد) هذا الأسبوع ولا أرى سببًا لعدم قيام ريبل بصنع مستويات قياسية جديدة"، مضيفًا:

"ولكن، في نفس الوقت، إذا كانت أعلى مستويات نهاية السباق قريبة."

أضاف كيفن كيج، محلل المخططات البيانية الشهير، جرعة من الأساسيات إلى التوقعات الصعودية، مشيرًا إلى أن ريبل عند أعلى مستوى لها على الإطلاق يعني أن ريبل قد توصلت إلى تسوية مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC).

رفعت هيئة تنظيم الأوراق المالية الأمريكية دعوى قضائية ضد شركة ريبل في ديسمبر ٢٠٢٠، مدعية أن الأخيرة شاركت في هذه الأوراق المالية غير القانونية عن طريق بيع توكنات ريبل في عام ٢٠١٣ وما بعده. وقد نفت ريبل هذه المزاعم.

في ١٦ أغسطس، ستستجيب ريبل للاقتراح المقدم من هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لاكتشاف "تيرابايت" من بيانات اتصالات "سلاك". إذا تم تقديم المستندات، فقد تلقي مزيدًا من الضوء على إذا ما كانت ريبل باعت توكنات XRP لمستثمريها كأوراق مالية أم لا.

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