بيتكوين تحتفظ بدعم ٤٦ ألف دولار بعد فشل الاختراق، وتجاوز سعر كاردانو ٢,٢٠ دولار

تام شمس - السبت 14 أغسطس 2021 09:55 مساءً - انتعشت بيتكوين (BTC) عند دعم ٤٦٠٠٠ دولار يوم ١٤ أغسطس بعد أن انتهت محاولة كسر المقاومة الرئيسية بالرفض.

BTC/USD 1-hour price chart (Bitstamp). Source: TradingView

مخطط سعر زوج بيتكوين مقابل الدولار على مدى ساعة (بيتستامب). المصدر: تريدينغ فيو

حركة بيتكوين تنعكس عند ٤٨٠٠٠ دولار

أظهرت البيانات من كوينتيليغراف ماركتس برو وتريدينغ فيو ارتفاع زوج بيتكوين مقابل الدولار الأمريكي لمواجهة جدار البيع العملاق خلال يوم السبت، فقط لعكس الاتجاه الهبوطي إلى مستويات يوم الجمعة.

وحسبما أفاد كوينتيليغراف، كانت منطقة ضغط البائعين من ٤٧٠٠٠ دولار وما فوق ميزة هائلة على المخطط البياني اليومي على مدار الأسبوع، حيث استغرقت بيتكوين عدة أيام للتحضير للهجوم.

في هذه الحالة، تم كسر الجدار جزئيًا فقط قبل نفاد الزخم وعودة زوج بيتكوين مقابل الدولار إلى منطقة مألوفة أكثر.

في وقت كتابة هذه المقالة، ركزت حركة سعر بيتكوين على حوالي ٤٦٥٠٠ دولار، وهو هيكل "بارت سيمبسون" كلاسيكي يميز تحركات الأربع وعشرين ساعة الماضية.

لخص مايكل فان دي بوب، المساهم في كوينتيليغراف، أنه "لا يوجد شيء مميز في هذه الحركة، فهي مجرد حركة نموذجية لقضاء عطلة نهاية الأسبوع".

"ومع ذلك، فقد تعرضت منطقة المقاومة الشديدة إلى ما بين ٤٧-٤٩ ألف دولار، ولم يحدث اختراق لعملة بيتكوين. لا أزال حذرًا."

ستكون هناك حاجة إلى حجم مناسب للحفاظ على ارتفاع آخر وقلب مستويات المقاومة الجديدة للدعم - الاختراق بدون هذا الحجم قد يفشل في النهاية ويكلف المتداولين المتفائلين بشكل مفرط

في غضون ذلك، تطلع المتداول والمحلل الزميل ريكت كابيتال على الإغلاق اليومي المقبل لتأكيد منطقة الدعم البالغة ٤٦٠٠٠ دولار التي تم الوصول إليها قبل أيام فقط.

ومع ذلك، ظل التوجه مزدهرًا يوم السبت حيث أشارت عدة إشارات إلى احتمالية استمرار الاتجاه الصعودي.

أوقاتٌ جيدة لكاردانو

على العملات البديلة، استمر توكن كاردانو الخاص بكاردانو في الظهور بين أفضل خمسين عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، حيث تم اكتساب ٨٪ خلال اليوم ليصل السعر إلى ٢,٢٠ دولار وتجاوزه.

بعد ترسيخ دعم بقيمة ٢ دولار، وصل زوج كاردانو مقابل الدولار إلى أعلى مستوياته منذ منتصف مايو، عندما انخفض عن أعلى مستوياته على الإطلاق عند ٢,٥٠ دولار وسط بحر من التغيير في بيتكوين.

مخطط شمعة زوج كاردانو مقابل الدولار على مدار اليوم (باينانس). المصدر: تريدينغ فيو

في مكان آخر، كانت العملات البديلة الرئيسية ثابتة، باستثناء ريبل، التي حققت مكاسب يومية بنسبة ١٣٪ لتصل إلى ١,٢٠ دولار.

بلغت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة ١,٩٧ تريليون دولار.