فرص الاستثمار الحر بدون قيود ظهرت مع العملات المشفرة، وهذه الحرية أعطت لكل شخص في العالم يحمل هاتف محمول يتوفر على أقل المواصفات أن يتداول و يستثمر في العملات المشفرة بظغطة زر، ولكن يجب أن تكون مسؤول عن ما أنت مقدم عليه لأن سوق التشفير سوق حر، وأيضا تقلباته حرة و عنيفة جدا، بالمعنى الحرفي. اليك هذه اللقطة لتقلبات البيتكوين في أقل من 24 ساعة!

تقلبات البيتكوين في أقل من 24 ساعة

دعنا نشرح لك الأمر كأنك أستثمرت 1 بيتكوين على الساعة 8 صباحا بتاريخ المؤشر، بملغ تقريبي 47500 دولار، على الساعة الثانية بعد الزوال من نفس اليومن ستكون قد خسرت 1000 دولار في من قيمة 1 بيتكوين الذي إشتريته، عنيفة أليس كذلك؟ دعنا نشرحها لك من الجانب الأيجابي لشخص أخر إشترى على الساعة الرابعة مساءا من يوم أمس حسب المؤشر، 1 بيتكوين ب 46500 في أقل من ساعتين سيكون قد كسب 1000 دولار. هذه الصورة التي رسمنها لك عن السوق تحدث لملايين المبتدئين، و التي في الغالب تكون خسارات لأن الهدف كان من دخول السوق ليس التعلم و الاستثمار إنما الربح السريع.

نقول لك بصريح العبارة وبكل مسؤولية نحن مجتمع كريبتو عرب: أنه لا يوجد ربح سريع، و كن حكيما على أموالك المتعوب عليها، و استثمرها بحكمة.

كمبتدئين أليكم طرق الأستثمتار في العملة المشفرة

طرق الأستثمتار في العملة المشفرة

طرق للمبتدئين للاستثمار في العملات المشفرة هي طرق بسيطة لا تحتاج الى ان تدرس الكثير عن الاستثمار ولا تحتاج الى اخد دروس طويلة في الاستثمار، فما عليك الا ان تطبق بعض الخطوات و قد تكسب المال الكثير من استثماراتك وقد تخسرها كلها، لهذا حاول أن تتعلم بمبلغ صغير و استثمر في عملات سعرها رخيص بهدف فهم كيف تعمل الأمور.

العملات عامة كانت عنصر هاما في حياة البشر لآلاف السنين بأشكال مختلفة كثيرة، كان استخدامها دائما هو نفسه. توفير الراحة لعائلتك ولنفسك من خلال توفير الطعام والملابس وغيرها من الأصول المفيدة الاستهلاكية، ومن هنا ظهرت أهمية المال. لكن كيف تكسب الكثير من المال؟ هناك العديد من الطرق للقيام بذلك ، ولكن الطريقة الأبسط والأكثر شيوعًا هي الاستثمار.

يبدأ معظمنا باستثمارات صغيرة لسببين. الأول لأننا ما زلنا لا نعرف كيفية استثمار أموالنا بشكل صحيح. السبب الثاني هو نبدأ بالقليل من المال لنتعلم ، فهم الامور و محاولة الوصول الى المبالغ الصغيرة، ثم المتوسطة ثم الكبيرة.

لماذا يجب أن تستثمر من 5% إلى 10% فقط من صافي ما تملك المخصص للإستثمار ؟

قد يكون فعل الاستثمار مربكًا في البداية ، والسبب هو الخوف من المخاطرة بمالك، ففي اول مبلغ تستثمره لا تفكر في المبلغ بقدر التفكير في كسب الخبرة في المجال، و ايضا ما تحتاج إلى التفكير فيه هو الفوائد التي يمكن أن تستفيد من المخاطرة في الاستثمار. اكيد انك ستخاطر في شيئ له مصداقية، شيئ يعطيك كيف أن المال يجذب المال، و الخيرة تصاعفه.

إذا لم تخاطر فلن تصادف لا نجاح و لا فشل، و مالك سيبقى عدده كما تملكه. فما رأيك ان تبدأ باستثمار من 5% إلى 10% فقط من صافي ماتملك للإستثمار كل شهر لأن عليك أن تتذكر أنك تضع هذا المال في خطر. إذا وضعت 10% وخسرت كل شيء ، فلا يزال لديك 90% لتستثمر من جديد في أصول أخرى، تذكر أن الهدف هو التعلم ، و يمكنك أيضًا منح فرصة أخرى لاستثماراتك بأن تكسب بناءا على التعلم من التجربية السابقة.

لنفترض أن لديك 1000 دولار مخصصة للاستثمار. خذ 10% من هذا المبلغ أي 100 دولار ، واستثمارها. سيبقى لديك 900 دولار يمكنك استخدامها في استثمارات أخرى، إذا خسرت 100 دولار، يمكنك أن تأخذ 10% من 900 دولار (90 دولارًا) لتستثمر مرة أخرى. لذا، فإن السبب الوحيد لاستثمار 10% فقط من صافي القيمة المخصصة للتداول و الاستثمار هو الحصول على “احتياطات”، و الغوص في تجارب لا حصر لها من فوائدها الربح و الخبرة في مجال الاستثمار.

طرق للمبتدئين للإستثمار في العملات المشفرة

1) اللعب الآمن

هذه هي الطريقة المفضلة لاستثمار الاموال، “اللعب الآمن” تتكون من وضع نصف (أو أقل) من أموال الاستثمار الخاصة بك على عملة مشفرة أكثر استقرارًا ، وبقية الأموال على العملات المشفرة الناشئة الأكثر تقلبًا. أعني الجديدة ، العملات المشفرة التي دخلت السوق مؤخرًا.

مع المثال السابق لاستثمار 100 دولار ، دعنا ننشئ خطة بسيطة حتى نفهم أكثر طريقة “اللعب الآمن”. في هذه اللحظة ، أكثر العملات الرقمية استقرارا (الأغلى لا يعني أكثر استقرارا)، هي الإثريوم ETH، البيتكوين Bitcoin، عمل منصة بينانس BNB، و عملة البيتكوين كاش Bitcoin Cash لأن سعرها كبير، و أكيد انك ستبدأ و تشتري جزء بسيط من العملة و هذا يعني تقلبات في سعر ما تملك بشكل بسيط. كانت تلك العملات في سوق التشفير لفترة من الوقت و حتي الان لاتزال الاقوى، وقد اكتسبت نمطًا مستقرًا بعض الشيئ.

إقرأ عن البيتكوين : ما هو البتكوين Bitcoin بعبارات بسيطة و مفهومة

رغم ان تلك العملات متقلبة ولكن من الصعب رؤية اختلافات كبيرة في أسعارها في فترة زمنية قصيرة. سنختار واحدًا من هذين ، في حالتنا ، سنأختار الإثريوم ، أي شراء Ether بقيمة 50 دولارًا. سنترك هذا المال المستثمر على الإثريوم ولن نقوم بتبادله. و سنستثمر ال 50 دولارًا المتبقية في العملات الرقمية الجديدة التي دخلت السوق مؤخرًا. عادة ما تكون بأسعار معقولة. يمكنك استثمارها على عملة واحدة ، أو تستثمر بكميات صغيرة بين 5 عملات مثلا عملة CHZ، عملة ADA، عملة TRX …. و يمكنك استبدالها في أي وقت إذا كنت تعتقد أن سعرها سوف ينخفض، واستثمر في عملة أخرى تعتقد أنها سترتفع في السعر.

إقرأ عن عملة CHZ : ما هو تشيليز Chiliz وكيفية شراء وتداول عملة CHZ و أيضا عن TRX : ما هو ترون Tron وكيفية تداول وشراء عملة TRX و أيضا عن ADA : ما هو كاردانو Cardano وكيفية شراء وتعدين عملة ADA قبل أن تستثمر فيها

2) الإستثمار العادي

هو الأكثر شيوعا. كما يوحي الاسم ، فإن الهدف هو وضع كل أموال استثمارك (100 دولار في حالتنا) على عملات المشفرة متقلبة بشكل متذبذب و “آمنة” (يصعب ان ينخفض سعرها كثيرًا في حالة شراء قيمة جزئية).

يجب عليك اختيار عملة مشفرة لها رسملة سوق مرتفعة ومتوسطة إلى سعر مرتفع ، وهذا يعني عادة أن المجتمع يتلقى العملة على أنها من الأصول القيمة. في حالتنا ، نود أن أضع 100 دولار على الإيثريوم لأننا نعتقد أنه في الوقت الحالي ، هي العملة الرقمية المشفرة ذات الإمكانيات الأكبر في سوق التشفير.

3) الاستثمار قصير الأجل

هو أيضا وسيلة شائعة جدا لاستثمار رأس المال، فإنه الأكثر خطورة على المدى القصير، وأيضا الأكثر ربحا في حالة وثقت في عملة مشفرة معينة على أن سعرها سينتقل من سعر الى سعر أخر في عضون أيام.

مثلا عندما تشتري عملة مشفرة بسعر قد رأيته سعر منخفظ، أو العملة المشفرة وصلت الى القاع في موجة هبوط، عندها أشتري العملة و بعها عند وصول سعر أنت حددته.

مثال على عملة TRX التي من أيضام قبل كانت في سعر و أصبحت في سعر:

تقبات سعر عملة TRX

هنا السعر بين 8 و 11 من أيام مؤشر عملة TRX كان في حالة تذبذب في سعر 0.075 دولار، يعدها ارتفع الى أكثر من 0.09 دولار، منطقة شرائك للعملة قد تكون في الفترة بالأحمر، و عند الأرتفاع قم ببيع القيمة، و أعد الأستثمار في كل مرة ترى مثل هذه الحلات.

4) الاستثمار المتوسط الآجل

هو ان تشتري و تستقمر في عملات مشفرة لم تطرح بعد في السوق، أي عبارة عن مشاريع DeFi او مشاريع NFT او مشاريع IEO الموثوقة التي ترى أن مشروعها يستحق أن يستثمر فيها، و التي ستطرح عملتها في منصات التداول في مدة قريبة من الزمن، كما حدث مع مشاريع ICO الناجحة و مثال عن ذلك المشروع الضخم الذي كسب منه ملايين الدولارات مشروع منصة Binance الذي طرح عملته BNB في فترة الطرح الأولي للعملة بسعر لا يتجاوز 0.1 دولار والآن بعد 4 سنوان من طرح العملة في أسواق التشفير وصل سعرها لأكثر من 600 دولار في الأشهر القليلة الماضية.

هنا كل التفاصيل عن عملة BNB : ما هي عملة بايننس BNB ولماذا يجب أن تكون في محفظتك

تطور سعر عملة BNB

تخيل إن كنت استثمرت 100 دولار من راتبك او مدخراتك التي في البنك في عملة BNB، ستكون ثروتك في حين وصل سعر العملة الى 670 دولار ما قيمته 670 ألف دولار، لنفترض أنك لم تبع عنذ ذلك السعر فتروتك عند وصول السعر الى 50 دولار هي 50 ألف دولار ….. يبقى مبلغ كبير في أي محطة من محطات صعود السعر مقارنة مع رأس المال الجبان. قد يكون حلم أن تصل الى تلك الأرقام عبر استثمار بسيط، وقد يكون الأمر مستحيلا !! ولكن هذا يحدث كل يوم مع العملات المشفرة، لكن عبر الاستثمار والمخاطرة على المدى البعيد والمتوسط، و ليس بين عشية و ضحاها. هنا شرح كامل عن منصة Binance لبدأ أي نوع من التداول تريد : شرح تداول العملات الرقمية المشفرة عبر Binance من الصفر 5) الاستثمار البعيد الآجل

بعيد بمعنى أستثمر وانسى ما أستثمرته في محفظة أمنة، كالمحافظ الباردة، إستثمر قيمة بسيطة و تركها للزمن البعيد، كما فعل ناكانوتو مؤسس البيتكوين و البلوكشين، بحيث أستثمر وقته و طاقته، و البيتكوين الخاص به، و ترك للعالم القارار في جعل هذا النظام منتشرا دون أن يقوم بأي دعاية من أي نوع كان، ولكن ثروته تقدر بملايير الدولارات حتى الآن، للنظر في مؤشر الاثريوم 100 دولار مقابل عملة الاثريوم عند تأسسها كم ستساوي الآن.

مؤشر الاثريوم ETH

لنفترض أنك قررت أنك أشتريت من 2016 عملة ETH ب 0.75 و قرارك النهائي بيعها في سنة 2021 ، ستكون ثروتك الآن من 100 دولار الى أكثر من 426 ألف دولار.

في النهاية نقول لكم، أن البيانات و تقول كل شيئ عن العملات المشفرة، و لا بأس أن تقوم ببحث جيدا في المجال قبل أن تستثمر، و لا بأس أيضا أن تقوم تستمثر ما تصرفه على المقتنيات الغير ضرورية لتعلم التداول و الاستثمار في مجال فتح للكل بدون أستثناء فرصة لم تفتحها لا البنوك ولا الحكومات و لم تفكر فيها حتى لأن طالما كان مجال التداول و الاستثمار مقتصرا على فئة محدودة.

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