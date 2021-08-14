برنامج سوبر أفلييت من OKEx لتحقيق دخل سلبي دائم

هل أنت منشئ محتوى أو شخص مؤثر في مجال العملات الرقمية؟ هل ترغب في زيادة أرباحك من خلال تعريف المتداولين بـ أوكي أكس ؟ انضم إلى برنامج سوبر أوكي أكس للإحالات واكسب عمولة تصل إلى 60% مدى الحياة على كل إحالة لمتداولين جدد.

تعريف برنامج سوبر أوكي أكس OKEx

نفتخر بتقديم برنامج سوبر أوكي أكس OKEx للإحالات إلى المؤثرين باللغة العربية. تم تصميم هذا البرنامج لتعزيز الوعي بالعلامة التجارية لشركة وكي أكس باللغة العربية. بصفتك أحد الشركاء التابعين لـ اوكي أكس ، يمكنك إستعمال رابط إحالتك الخاص لتدعو جمهورك للتسجيل والتداول ، وستتاح لك الفرصة لكسب تدفق مستمر من الدخل والمكافآت الخاصة شهريًا لتقديم المزيد من المستخدمين إلى أوكي أكس.

هنا كل التفاصيل و كفية التسجيل : كل شيئ عن منصة تداول الأصول الرقمية المشفرة OKEx

فوائد البرنامج

اكسب ما يصل إلى 60% عمولة مدى الحياة على رسوم تداول كل إحالة في كل من العقود الآجلة والتداول الفوري.

تحصل و إستفد من أخبار حصرية حول المنصة و السوق قبل نشرها من المنصة.

استمتع بعرض حصري ومميز لرسوم التداول علي حسب حجم تداولك.

احصل على دعم مميز من المنصة.

انضم إلى نادي أوكي أكس الخاص لأصحاب التائير في الوطن العربي بمجال الكريبتو.

احصل على معلومات مباشرة من أوكي أكس.

احصل على فرصة الانضمام إلى أحداث أوكي أكس عبر الإنترنت و الندوات الخارجية.

استقبال الهدايا الخاصة بأعياد الميلاد والمناسبات الخاصة.

ماذا تحتاج للتأهل للبرنامج؟

مؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي مع أكثر من 1000 متابع (تويتر ، فيس بوك ، ميديوم ، انستجرام ، لينكدان إمجتمعات تضم أكثر من 500 عضو (تليجرام و ريديت و واتساب و جميع مواقع النشر الإعلام.

كيفية التسجيل في برنامج سوبر أوكي أكس OKEx؟

أرسل طلبك عن طريق ملء هذا النموذج : https://bit.ly/3yC9LJY

بمجرد الموافقة عليك، سيتواصل معك فريقنا قريبًا

أسئلة هامة وإجاباتها تخص البرنامج

كيف يمكنني أن أصبح سوبر أفلييت؟

يرجى تقديم طلبك عن طريق ملء النموذج المشار إليه في الأعلى بمجرد الموافقة عليه ، سيتصل بك فريقنا لإبلاغك بمزيد من تفاصيل البرنامج.

هل سأكون سوبر أفلييت إلى الأبد؟

خلال أول 90 يومًا ، ستصبح سوبر أفلييت دون الحاجة إلى تلبية أي متطلبات. بعد أول 90 يومًا، ستظل معنا طالما أن إجمالي حجم تداول المدعوين لمدة 90 يومًا يزيد عن 10000 دولار أمريكي.

كم يمكنني الكسب؟

عند دعوة مستخدمين جدد إلى أوكي أكس، ستكسب ما يصل إلى 60٪ من رسوم التداول الخاصة بهم. يمكنك أيضًا تعيين روابط الدعوة للمدعوين الخاص بك للترقية ومشاركة عمولة المدعو مع الداعي المشارك.

من هو الداعي المشارك؟

بصفتك سوبر أفلييت، يمكنك العمل مع الداعي المشارك – وهو الشخص الذي يساعد في مشاركة الروابط الخاصة بك. للحصول على هذه المساعدة، يمكن للداعي المشارك الحصول على حصة من المكافآت التابعة لك. فيما يلي بعض القواعد التي يجب تذكرها:

يحتاج المشتركون في الدعوة إلى امتلاك حسابات أوكي أكس الخاصة بهم

لا يمكن أن يكون المشتركون في الدعوات من ال سوبر أفلييت لشركة أوكي أكس أو أن يصبحوا سوبر أفلييت لاحقًا. هم فقط يساعدون السوبر أفلييت لمشاركة الروابط.

أنت فقط بصفتك سوبر أفلييت يمكنك إنشاء الروابط أو تعديلها. سيشارك المدعون المشاركون فقط هذه الروابط.

يمكن للمدعوين المشاركين التحقق من بيانات التقدم الخاصة بهم على صفحة المسوقين بالعمولة.

كيف يمكنني مشاركة المكافآت مع المشتركين في الدعوة والمدعوين؟

يمكن للسوبر أفلييت مشاركة إجمالي الإحالات مع الداعي المشارك والمدعوين في النسبة المحددة مسبقًا. يتم احتساب معدلات المشاركة للمشتقات الفورية والمشتقات بشكل منفصل. بالنسبة للمدعوين، يمكنك مشاركة 0٪ أو 5٪ أو 10٪ أو 15٪ أو 20٪. بالنسبة إلى المشتركين في الدعوة، لا توجد حدود لمقدار ما تشاركه.

ما هو الحد الأقصى الذي يمكنني كسبه؟

تستند تسوية الخصم على العمولة التي تكبدتها المعاملة الصالحة للمدعو. عند دعوة مستخدمين جدد أو إعادة مستخدمين حاليين إلى أوكي أكس ، ستكسب ما يصل إلى 60٪ من رسوم التداول الخاصة بهم.

إذا كان المدعو لديه معدل رسوم سلبي ، فسيتم حسابه بناءً على صافي العمولة المتكبدة.

لا يتم إحتساب

صفقات بدون رسوم

التداول ببطاقات الخصم

التداول بأسعار خاصة

مستخدمين VIP

كيف يمكنني عرض معلومات الإحالة الخاصة بي؟

انتقل إلى صفحة الإحالات للحصول على نظرة عامة عبر منصة OKEx. يمكنك أيضًا تنزيل معلومات الإحالة ، بما في ذلك معاملات جميع المدعوين. حدد أي فترة تبدأ من عام واحد قبل إنشاء التقرير. يمكنك إنشاء ما يصل إلى 30 تقريرًا شهريًا. كل تقرير متاح للتنزيل في غضون 15 يومًا بعد إنشائه.