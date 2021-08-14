التقارير تشير إلى أن شركة تكنولوجيا عملاقة يمتلك أسهمًا في أسهم كوين بيز

تام شمس - السبت 14 أغسطس 2021 12:50 صباحاً - على مدار عامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١، جذبت صناعة العملات المشفرة قدرًا ملحوظًا من الاهتمام السائد. وتماشيًا مع الوعي المتزايد بصناعة العملات المشفرة، كشفت شركة إنتل، وهي شركة تكنولوجية لها تاريخ يعود إلى الستينيات، عن استثمار في بورصة العملات المشفرة كوين بيز (COIN).

وعلى الرغم من أن عددًا من التفاصيل لا يزال غير معروف، مثل وقت حدوث الشراء، إلا أن الإفصاح المالي المطلوب للربع الثاني من إنتل أظهر أن الكيان يحمل ٣٠١٤ سهمًا من أسهم COIN في ختام الربع الثاني، وفقًا لمقال يوم الجمعة من بارونز؛ حيث أشار بارونز إلى أن "شركة إنتل كانت ملزمة بالإفصاح عن الحصة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات لأنها تمتلك أكثر من ١٠٠ مليون دولار من الاستثمارات المتداولة علنًا".

تم الكشف عن الإفصاح من إنتل علنًا يوم ١٣ أغسطس وفقًا للمقال.

قامت كوين بيز بطرح أسهمها للجمهور في أبريل ٢٠٢١، حيث تم إدراجها مباشرة في بورصة ناسداك. ومنذ الإدراج، شهدت كوين بيز تداول أسهمها بين نطاق تقريبي يتراوح بين ٢١٠ دولارات و٤٣٠ دولارًا لكل سهم، بناءً على بيانات تريدينغ فيو.

أغلقت COIN التداول يوم الجمعة عند ٢٦١,٢٥ دولارًا للسهم. وعند هذا السعر، تبلغ قيمة مقتنيات شركة إنتل في الربع الثاني من العام الحالي ٧٨٧٤٠٧,٥٠ دولارًا أمريكيًا. أغلقت COIN الربع الثاني عند ٢٥٣,٣٠ دولارًا، مما كان سيجعل ممتلكات إنتل من الأصل تبلغ ٧٦٣،٤٤٦,٢٠ دولارًا في ذلك الوقت.

حيث قال مقال بارونز: "من المحتمل أن تكون إنتل قد استثمرت في كوين بيز قبل تداول الأسهم علنًا". "تتطلب الإيداعات التنظيمية من الشركات التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام الإفصاح عن المستثمرين الذين لديهم حصص بنسبة ٥٪ أو أكثر."

كان لشركة إنتل يدها في العديد من المشااريع في مجال بلوكتشين في الماضي، بما في ذلك تقديم حل بلوكتشين القائم على هايبرليدجر فابريك.