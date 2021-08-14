سعر بولكادوت (DOT) يرتفع بنسبة ١٠٠٪ وتشير بيانات المشتقات إلى مزيد من الاتجاه الصعودي

تام شمس - السبت 14 أغسطس 2021 12:50 صباحاً - بولكادوت (DOT) هو مشروع بلوكتشين مصمم لربط سلاسل فرعية تسمى سلاسل متوازية أو باراتشين. تستخدم كل سلسلة خاصة بالتطبيق تم إنشاؤها في بولكادوت إطار عمل ركيزة معياري، وهذا يهدف إلى تسهيل عملية التطوير.

كان المشروع في مركز اهتمام المطورين والمستثمرين لمعظم عام ٢٠٢١، لكن التصحيح الحاد على مستوى السوق يوم ١٩ مايو وجّه ضربة قوية لسعر DOT، وكان الفريق هادئًا نسبيًا خلال الشهرين الماضيين.

في ٢٢ يوليو، تم إطلاق كارورا سواب، أول بورصة لامركزية (DEX) في النظام البيئي لبولكادوت. تم إنشاء المشروع بواسطة أكالا، وهو مشروع تمويل لامركزي (DeFi) مدعوم من كوين بيز فنتشرز.

أداء بولكادوت (DOT) بالدولار الأمريكي في كوين بيز. المصدر: تريدينغ فيو

خلال الأربع وعشرين يومًا الماضية، ارتفعت DOT بنسبة ١٠٠٪ لاستعادة دعم ٢٠ دولارًا، على الرغم من أن السعر لا يزال أقل من أعلى مستوى ٥٠ دولارًا بنسبة ٥٨٪. وفي الوقت الحالي، يبدو المستثمرون غير متأكدين من الاتجاه بعد أن كان المستوى ٢٢ دولارًا بمثابة مقاومة.

ما الفرق بين بولكادوت وكوساما؟

تشير بولكادوت إلى النظام البيئي الكامل للباراشين الذي يتم توصيله بمنصة أساسية واحدة تُعرف باسم سلسلة الترحيل. ويوفر هذا الخيار الأساسي الأمان للشبكة ويتعامل مع الإجماع ومنطق التصويت.

من ناحية أخرى، يعد كوساما إصدارًا مبكرًا وغير مكرر لبولكادوت تم تصميمه ليكون بمثابة شبكة "كناري" لاختبار الحوكمة والتخزين والتقسيم في ظل ظروف اقتصادية حقيقية.

لذلك، حتى إذا كانت بورصة كارورا سواب اللامركزية التي تم إطلاقها مؤخرًا لا تعمل مباشرة على بلوكتشين بولكادوت، فإنها تُثبت قدراتها.

بيانات المشتقات الضوء تلقي على معنويات المستثمرين

قد تشير مخططات التحليل الفني إلى وجهة نظر صعودية لبولكادوت ولكن ما الذي تقوله بيانات المشتقات؟

على سبيل المثال، إذا كان فرق سعر العقود الآجلة غير موجودة، فهذا يعني أن المستثمرين غير مرتاحين لإنشاء صفقات طويلة باستخدام الرافعة المالية. ويظهر انخفاض حجم التبادل الفوري العادي القليل من الاهتمام بالسعر عند المستويات الحالية. وهذا مثير للقلق بشكل خاص بعد ارتفاع مثل الذي شوهد من DOT.

الفائدة المفتوحة المجمعة لعقود بولكادوت (DOT) الآجلة. المصدر: بايبيت

يقيس تحليل الفائدة المفتوحة على العقود الآجلة النظرية السارية حاليًا. وبدلًا من قياس عدد التداولات في اليوم، فإنه يأخذ في الاعتبار الصفقات المفتوحة فقط.

بعد أن بلغ ذروته عند ١,٢ مليار دولار يوم ١٧ أبريل، ارتد هذا المقياس إلى ٣٤٠ مليون دولار. وعلى الرغم من أنه أصغر بكثير، إلا أنه يحتفظ حاليًا بنفس المستويات التي شوهدت في أوائل فبراير، عندما كانت DOT تتداول أيضًا عند ٢٠ دولارًا.

تم موازنة استخدام الرافعة المالية

تتم مطابقة عقود الشراء وعقود البيع في جميع الأوقات في العقود الآجلة، لكن روافعها المالية تختلف. ويتم اكتشاف الاختلالات النهائية من خلال مؤشر سعر التمويل ومن ثم تقوم بورصات المشتقات بتحصيل أي جانب يستخدم المزيد من الرافعة المالية لموازنة المخاطر.

معدل التمويل الدائم لبولكادوت (DOT). المصدر: كوينالايز.نت

كما هو موضح أعلاه، من منتصف يوليو إلى الأول من أغسطس، كان معدل التمويل سلبيًا في الغالب، مما يشير إلى أن صفقات البيع هي التي تتطلب المزيد من الرافعة المالية. ويعادل معدل سالب ٠,٠٥٪ كل ٨ ساعات ١٪ أسبوعيًا. ومع ذلك، انعكس الوضع خلال الأسبوعين الماضيين بعد أن تراوح المؤشر بين ٠٪ و ٠,٠٤٪، وهو المستوى الذي يعتبر عادة محايدًا.

لا تظهر الفائدة المفتوحة وسعر التمويل أي علامة على الاتجاه الصعودي من منظور تداول المشتقات. لا توجد أيضًا علامات على زيادة الرافعة المالية أو الإثارة بعد الارتفاع الأخير، وهو أمر إيجابي أيضًا.

نظرًا لأن كلا المؤشرين يقدمان حاليًا موقفًا محايدًا، فمن المحتمل أن يعتمد أداء بولكادوت على تطوير نظامها البيئي.

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