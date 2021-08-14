شركة بوليغون تستحوذ على هيرميز نتورك مقابل ٢٥٠ مليون دولار، وستقوم بدمج التوكنات الأصلية

تام شمس - السبت 14 أغسطس 2021 12:50 صباحاً - سيقوم بروتوكول الطبقة الثانية بوليغون بدمج مشروع زي كيه الفرعي هيرميز نتورك في نظامه البيئي مقابل ٢٥٠ مليون دولار من توكنات ماتيك.

ففي إعلان الجمعة، قالت بوليغون إن هيرميز ستصبح جزءًا من مجموعة حلول الشبكة تحت اسم بوليغون هيرميز. وسينضم إلى المنصة ٢٦ شخصًا في فريق هيرميز بالإضافة إلى تقنياته وحلوله - بما في ذلك العمل على حل متوافق مع إيثريوم فيرتشوال ماشين.

كجزء من عملية الدمج، سيتمكن حاملو توكنات HEZ الأصلية من هيرميز من استبدال التوكنات بمعدل ٣,٥:١ إلى توكنات ماتيك الخاصة ببوليغون. وقد صرحت بوليغون أن توكنات HEZ سيتم التخلص منها في نهاية المطاف في تاريخ غير محدد.

قالت بوليغون: "نعتقد أن هذه لحظة تاريخية بطريقة ما لأن هذا سيكون (على حد علمنا) أول اندماج كامل لشبكتي بلوكتشين" "[عمليات الاندماج والاستحواذ] في عالم التكنولوجيا التقليدية هي أمر يومي. لكن في سلال بلوكتشين، تعتبر مفهومًا جديدًا ومثيرًا للاهتمام".

الاندماج مع هيرميز هو جزء من توسع بوليغون في إثباتات المعرفة الصفرية (ZK). خصص المشروع مليار دولار للحلول القائمة على إثباتات المعرفة الصفرية ويخطط لمواصلة تكوين شراكات لتنمية مجموعة الحلول الخاصة به.

بصفته مشروع فرغي لإثباتات المعرفة الصفرية، يستخدم هيرميز أدلة المعرفة الصفرية للتحقق من صحة مجموعة كبيرة من المعاملات. ويقوم نظام بيئي خارجي بتنفيذ هذه المعاملات وإنشاء البراهين لها، والتي يتم نشرها بعد ذلك مباشرة على بلوكتشين إيثريوم. يهدف النظام إلى توفير مساحة الكتلة - قد يستغرق النقل القياسي لعملة إيثريوم (ETH) ١٠٠ بايت فقط على السلسلة، بينما ستكون المعاملة مع هيرميز ١٠ بايت فقط.