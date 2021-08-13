محكمة لندن تأمر باينانس بتعقب المتسللين وراء هجوم فيتس دوت إيه آي بقيمة ٢,٦ مليون دولار

تام شمس - الجمعة 13 أغسطس 2021 11:55 مساءً - حصل مختبر أبحاث الذكاء الاصطناعي فيتش دوت إيه آي على أمر من المحكمة لجعل بورصة العملات الرقمية الرائدة باينانس تحدد الأفراد الذين يقفون وراء اختراق بقيمة ٢,٦ مليون دولار.

ووفقًا لتقرير رويترز يوم الجمعة، أمرت محاكم العدل الملكية في لندن باينانس بتحديد هوية المتسللين ومصادرة الأصول المسروقة. وبحسب ما ورد ادعت فيتش دوت إيه آي أن المتسللين سرقوا ما قيمته ٢,٦ مليون دولار من العملات المشفرة من حسابها على باينانس يوم ٦ يونيو وأعادوا بيع التوكنات بسعر مخفض بشكل كبير.

قال سيدور رحمن، الشريك في فريق فيتش دوت إيه آي القانوني في رحمن رافيلي: "نحتاج إلى تبديد الأسطورة القائلة بأن الأصول المشفرة مجهولة". "الحقيقة هي أنه مع القواعد والتطبيقات الصحيحة، يمكن تتبعها وتعقبها واستعادتها."

وبحسب ما ورد زعم رحمن أن باينانس تقوم بالفعل بعملية تعقب الأفراد وجمدت بعض الأموال المتضررة. ومع ذلك، قد تطلب البورصة أدلة من فيتش دوت إيه آي على أن حسابها قد تم اختراقه قبل إعادة التوكنات.

وقال متحدث باسم باينانس لكوينتيليغراف: "يمكننا أن نؤكد أننا نساعد فيتش دوت إيه آي في استرداد الأصول." تجمد باينانس بشكل روتيني الحسابات التي تم تحديدها على أنها تتضمن نشاطًا مشبوهًا بما يتماشى مع سياساتنا الأمنية والالتزام بضمان أن المستخدمين محمية أثناء استخدام منصتنا".

كانت منصة باينانس في مركز الاهتمام في المملكة المتحدة هذا العام حيث أعلنت المؤسسات المالية المحلية عن قيود على شراء عملائها للعملات المشفرة باستخدام المنصة. وقد أمرت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة شركة باينانس ماركتس المحدودة بوقف "النشاط المنظم" في البلاد في يونيو. بعد هذا الإعلان، قام بنك إتش إس بي سي بتعليق مدفوعات بطاقات الائتمان إلى باينانس، بينما منع باركليز مدفوعات العملاء إلى البورصة.