تام شمس - الجمعة 13 أغسطس 2021 11:55 مساءً - أوقفت باينانس أزواج تداول الوون الكوري (KRW) كجزء من مجموعة من التغييرات في عملياتها في كوريا الجنوبية.
ففي إشعار صدر يوم الجمعة، أعلنت بورصة العملات المشفرة العملاقة عن توقف أزواج تداول KRW بالإضافة إلى خيارات دفع KRW في خدمتها. وتشمل الميزات الأخرى التي تم إيقافها دعم اللغة الكورية على موقع الويب الخاص بها وتطبيقات التجار للمعاملات من نظير إلى نظير (P٢P) في كوريا الجنوبية.
كجزء من الإعلان، نصحت باينانس أيضًا المتداولين من نظير إلى نظير بإزالة جميع الإعلانات التجارية المقومة بعملة KRW من المنصة. وفي تفصيل سبب القرار، قالت باينانس إنها تمتثل بشكل استباقي للوائح المحلية.
في الواقع، كانت السلطات الكورية الجنوبية تضع الخناق على مشغلي بورصات العملات المشفرة في البلاد وسط نظام تنظيمي مشدد. فمن نظام الترخيص الإجباري إلى حسابات التداول الإلزامية بالاسم الحقيقي، قام المنظمون في كوريا الجنوبية بتوسيع نطاق السياسة لتشمل المنصات الأجنبية العاملة في البلاد.
وأمام بورصات العملات المشفرة حتى ٢٤ سبتمبر للتسجيل لدى المنظمين الكوريين الجنوبيين أو إغلاق عملياتهم. قد يتسبب عدم القيام بذلك في دفع الغرامات والسجن للجهات الفاعلة الرئيسية للمنصات غير الملتزمة.
أعلنت بعض البورصات بالفعل عن خطط لإغلاق عملياتها، مؤقتًا على الأقل، قبل الموعد النهائي يوم ٢٤ سبتمبر
كما تخطط لجنة الخدمات المالية في الدولة أيضًا لحظر التداول متعدد المنصات في بورصات العملات المشفرة في خطوة قد تشكل عقبات تشغيلية كبيرة للمنصات في الدولة.
كانت هذه تفاصيل خبر باينانس توقف أزواج KRW وسط تشديد لوائح بورصات العملات المشفرة في كوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوين تليجراف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.