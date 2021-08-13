تشين لينك تُطلق بيانات أوراكل على حل توسيع إيثريوم من أربيتروم ون

تام شمس - الجمعة 13 أغسطس 2021 06:48 صباحاً - أعلنت شركة البيانات الرائدة "تشين لينك" عن إطلاقها الناجح على أربيتروم ون - نشر الشبكة الرئيسية التجريبية من حل توسيع نطاق إيثريوم للطبقة الثانية، أربيتروم.

تم الإعلان عن الإطلاق يوم ١٢ أغسطس، وسيسمح للمطورين بالبناء على أربيتروم ون للوصول إلى بيانات السوق المالية مباشرة على السلسلة، مما يوفر وظائف محسنة للبورصات اللامركزية والعملات المستقرة الخوارزمية ومنتجات التمويل اللامركزي المتقدمة الأخرى على شبكة أربيتروم ون.

وقد أعربت العديد من بروتوكولات التمويل اللامركزي الرائدة عن نيتها لاستخدام أوراكل بيانات تشين لينك لعمليات نشر أربيتروم، بما في ذلك آيف وMCDEX وتريسر داو. وصرح إد فيلتن، المؤسس المشارك لـ أوفتشين لابز - وهو الفريق الذي يقف وراء أربيتروم، قائلًا:

"كان تزويد مطوري العقود الأذكياء على أربيتروم ون بوصول أصلي إلى شبكات أوراكل الخاصة بتشين لينك أمرًا بالغ الأهمية لضمان إمكانية نقل جميع حالات استخدام العقود الذكية الموجودة على بلوكتشين إيثريوم إلى أربيتروم مع تغييرات تقترب من الصفر."

في حين أن تغذيات الأسعار المقومة بالدولار الأمريكي فقط من تشين لينك متاحة حاليًا، يخطط الفريق لإطلاق أزواج أسعار وبيانات جديدة بسرعة، مع ملاحظة الطلب المتزايد على "العقود الذكية المختلطة على السلسلة/ خارج السلسلة" في قطاعات توكنات الرياضة والألعاب والتوكنات غير القابلة للإتلاف.

كما تخطط تشين لينك أيضًا لإطلاق وظيفتها العشوائية القابلة للتحقق على أربيتروم ون، مما يتيح إنشاء أرقام عشوائية عادلة للألعاب والتطبيقات الأخرى. وسيتم أيضًا إطلاق خدمة إثبات الاحتياطي من تشين لينك على أربيتروم ون، مما يسمح بتدقيق الأصول المضمونة واستدعاء أي واجهة برمجة تطبيقات ويب.