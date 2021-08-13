رئيس الأرجنتين منفتح لتقبل بيتكوين والعملة الرقمية للبنك المركزي لكن البنك المركزي يقول لا

تام شمس - الجمعة 13 أغسطس 2021 06:48 صباحاً - أشار رئيس الأرجنتين ألبرتو فرنانديز إلى دعمه للأصول الرقمية، مؤكدًا أنه لا يوجد سبب لمحاربة فئة الأصول الناشئة.

فخلال مقابلة مع المنفذ الإعلامي المحلي، كاجا نيغرا، يوم ١٢ أغسطس، رد فرنانديز على سؤال حول إذا ما كان سيفكر في استكشاف عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC)، أو حتى الاعتراف بعملة بيتكوين كعملة قانونية كما فعلت السلفادور في وقتٍ سابق من هذا العام.

وقد صرح فرناندو قائلًا: "لا أريد أن أكون منحازًا لأي جانب [...] لكن لا يوجد سبب لقول "لا"، مضيفًا: "يقولون إن الميزة هي أن التأثير التضخمي قد تم إبطاله إلى حد كبير."

كان التضخم قضية حيوية لإدارة الرئيس الأرجنتيني السابق، رجل الأعمال موريسيو ماكري. إذ تشير البيانات الحكومية إلى أن ١٠٠ بيزو أرجنتيني منذ مغادرة ماكري لمنصبه في عام ٢٠١٩ تساوي ٦٦١ بيزو اليوم.

وعلى الرغم من ضوابط الأرجنتين الصارمة على العملة، لاحظ الرئيس الحالي تصورات متزايدة عن بيتكوين كوسيلة تحوط ضد التضخم في الاقتصاد العالمي الأوسع. ومع ذلك، أشار فرنانديز أيضًا بحذر إلى أنه لا يزال الوقت مبكرًا جدًا لقطاع العملات المشفرة:

"هناك حذر لأن الأمر غير مألوف، ولأنه من الصعب أن نفهم كيف تتحقق هذه الثروة. فكثير من الناس في العالم لديهم هذه المخاوف، ولهذا السبب لم يتوسع المشروع أو النظام بعد [أكثر مما تم توسيعه]. لكن هذا شيء ينبغي النظر فيه".

على الرغم من انفتاح الرئيس على استكشاف الأصول الرقمية، يبدو أن رئيس البنك المركزي الأرجنتيني، ميغيل بيسكي، يهدد بشن حملة على المجال.

ففي حديثه خلال منتدى التمويل الرقمي التابع للمعهد الأرجنتيني للمالية يوم ١٠ أغسطس، استهدف بيسكي العملات المشفرة، ووصف الأصول الرقمية بأنها تهديد للاستقرار الاقتصادي ومنذرًا بضوابط أكثر صرامة للقطاع.

خلال الحدث، أكد بيسكي أن بيتكوين فشلت في توليد قيمة للمستثمرين خارج دورات الضجة قصيرة المدى. وشبّه رئيس البنك المركزي أيضًا عملة بيتكوين بسلعة، وخلص إلى أن بيتكوين "ليست أصلًا ماليًا" على النحو المحدد من قبل هيئة الأوراق المالية الوطنية في البلاد.

كما أعرب بيسكي عن نيته في "تنظيم تقاطع بيتكوين مع نظام الدفع وسوق الصرف"، محذرًا من أن العملة المشفرة "قد تكون ضارة جدًا" للاستقرار المالي المحلي.

في تنظيم القطاع، يرغب البنك المركزي في إعطاء الأولوية لـ "منع المستثمرين منخفضي التطور" من التعامل مع الأصول المشفرة، مع تصريح بيسكي:

"نحن قلقون من أن (العملات المشفرة) تُستخدم لتوليد أرباح غير مبررة لأشخاص ليسوا على دراية كافية."

ورفض بيسكي أيضًا الاقتراح القائل بأن الأرجنتين ستستكشف عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC).

في مايو، أشارت التقارير إلى أن تعدين العملات المشفرة بين الأفراد كان مزدهرًا في الأرجنتين حيث كان المواطنون يتطلعون إلى الاستفادة من الكهرباء الرخيصة وارتفاع أسعار العملات المشفرة. وفي نفس الشهر، كرر البنك المركزي تحذيرات للأرجنتينيين بشأن المخاطر المرتبطة بأصول العملات المشفرة.

وفي الشهر السابق، قدمت شركة التعدين الكندية، بيتفارمز، خارطة طريقها للتوسع في الأرجنتين، وتقدر أن منشأتها الأرجنتينية القادمة ستخفض تكاليف الإنتاج بنسبة ٤٥٪.