تقديم طلب صندوق العملات المشفرة المتداول في البورصة الحادي والعشرين في عام ٢٠٢١ مع "صندوق إيثريوم" من كريبتوين

تام شمس - الجمعة 13 أغسطس 2021 06:48 صباحاً - تنضم شركة كريبتوين إنفستمنت أدفيزرس ومقرها ولاية ديلاوير إلى مجموعة أخرى من الطامحين في مجال صناديق العملات المشفرة المتداولة في البورصة من خلال تقديم طلب للحصول على صندوق يتم تداوله في بورصة إيثريوم (ETF) لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC).

حاولت شركة الاستثمار المشفرة سابقًا وفشلت في الحصول على صندوق بيتكوين متداول بالبورصة تحت اسم غرينليت Greenlit في عام ٢٠١٩. وعادت الشركة بمحاولة أخرى في أبريل، حيث قدمت طلبًا للحصول على صندوق بيتكوين متداول بالبورصة كان من المخطط الوصول إلى قرار بشأنه بحلول ٢٧ يوليو ولكن لا يزال قيد المراجعة من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC).

ووفقًا للطلب المقدم بتاريخ ١٢ أغسطس، يخطط صندوق "كريبتوين إيثريوم إي إف تي ترست" لإصدار أسهمه المشتركة في بورصة BZX التابعة لبورصة مجلس شيكاغو للخيارات (Cboe) تحت اسم مؤشر سيتم الإعلان عنه قبل بدء التداول.

سيحتفظ الصندوق المتداول بالبورصة بعملات إيثريوم (ETH) من خلال شركة جيميني ترست كمباني إل إل سي الحافظة، وستقيم أسهمها يوميًا على النحو الذي يحدده سعر التسوية CF الأمريكي لزوج إيثريوم مقابل الدولار، وهو "قيمة محسوبة بشكل مستقل بناءً على تجميع تدفق الصفقات المنفذة على بورصات إيثريوم الفورية الرئيسية."

"الهدف الاستثماري للصندوق هو توفير التعرض لإيثريوم بسعر يعكس سوق إيثريوم الفعلي حيث يمكن للمستثمرين شراء وبيع إيثريوم، ناقصًا نفقات عمليات الصندوق،" حسبما جاء في نص الطلب المقدم.

لن يشتري الصندوق المتداول بالبورصة أو يبيع عملات إيثريوم مباشرة. وعندما يبيع أو يسترد أسهمه، فإنه سيفعل ذلك في سلال من ١٠٠٠٠٠ سهم في صافي قيمة أصول الصندوق (NAV).

تنضم كريبتوين إلى شركة إدارة الأصول فان إيك وشركة الاستثمارات ويزدوم تري ومقرها نيويورك في تقديم طلب صندوق متداول بالبورصة يعرض إيثريوم في عام ٢٠٢١. ووفقًا لمحلل أبحاث الصناديق المتداولة بالبورصة في بلومبرغ "جيمس سيفارت"، كان هناك إجمالي ٢١ طلبًا من طلبات إصدار صندوق متداول بالبورصة للعملات المشفرة هذا العام.

كما أشار إريك بالشوناس، كبير محللي الصناديق المتداولة بالبورصة في بلومبرغ على تويتر إلى أنه نظرًا لأن كريبتوين قد قدمت طلبًا لإطلاق صندوق إيثريوم متداول بالبورصة فوري بموجب قانون الأوراق المالية لعام ١٩٣٣، فقد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل إصدار الحكم.