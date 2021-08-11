شركة التأمين الرقمية مترومايل تتابع عملية شراء بيتكوين بقيمة مليون دولار

تام شمس - الأربعاء 11 أغسطس 2021 11:55 مساءً - استخدمت شركة مترومايل للتكنولوجيا ومقرها سان فرانسيسكو ١٠٪ من الأموال التي قالت سابقًا إنها ستخصص للعملات المشفرة لشراء بيتكوين.

وفقًا لطلب مقدم بتاريخ ١٠ أغسطس إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، أو SEC، أفادت مترومايل أنها اشترت مليون دولار من بيتكوين (BTC) في يونيو. ومع ذلك، فقد سجلت الشركة خسارة قدرها ١٠٠٠٠٠ دولار في عملية شراء العملة المشفرة الأصلية، حيث احتفظت بحوالي ٩٠٠٠٠٠ دولار من بيتكوين اعتبارًا من ٣٠ يونيو، أو ٢٥,٦ بيتكوين في ذلك الوقت.

يقول التقرير المالي لشركة مترومايل للربع الثاني من عام ٢٠٢١ أن الشركة كانت تمتلك ٢٠٢,٦ مليون دولار نقدًا وما يعادله اعتبارًا من ٣٠ يونيو، مما يعني أن استثمارها في بيتكوين كان حوالي ٠,٥٪ من الأموال المتاحة. ويدعو بعض الخبراء إلى تخصيص من ١٪ إلى ٣٪ من صافي ثروة الفرد في العملات المشفرة.

يتبع الطلب المقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية قول الشركة في مايو إنها تعتزم تخصيص ١٠ ملايين دولار لعملة بيتكوين في الربع الثاني من عام ٢٠٢١. في ذلك الوقت، قالت مترومايل إنها ستسمح لحاملي بوليصاتها - إذ تقدم تأمين السيارات بنظام الدفع لكل ميل - بدفع ثمنها الخدمات والحصول على تعويض من المطالبات في بيتكوين.

في الربع الثاني من عام ٢٠٢١، أعلنت مترومايل أن عدد بوليصاتها السارية كان "ثابتًا تقريبًا" مقارنةً بالربع الأول بسبب "التأخيرات التنظيمية غير المتوقعة على مستوى الصناعة". ومع ذلك، زادت إيرادات التأمين للشركة بأكثر من ٢٢٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

انخفضت أسهم مترومايل التي يتم تداولها تحت مؤشر بورصة ناسداك MILE بشكل حاد يوم الاثنين، بعد أن بقيت فوق ٧,٠٠ دولارات منذ مايو. انخفض السعر بنسبة ٢٥٪ تقريبًا في اليومين الماضيين من ٦,٩٧ دولارات إلى ٥,٢٤ دولارات في وقت كتابة المقالة، مما جعل قيمتها السوقية الآن ٦٦٠ مليون دولار.