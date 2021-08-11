القيمة السوقية للعملات المشفرة تعود إلى ٢ تريليون دولار لأول مرة منذ مايو

تام شمس - الأربعاء 11 أغسطس 2021 11:55 مساءً - وصلت القيمة الإجمالية لجميع العملات المشفرة المتداولة - وهي رائدة رئيسية لصحة السوق ككل - إلى ٢ تريليون دولار يوم الأربعاء لأول مرة منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر، مما يوفر دليلًا مقنعًا على عودة المشترين للسيطرة.

قياسًا على القيمة السوقية، بلغت قيم الأصول الرقمية ذروتها عند ٢,٠٠٧ تريليون دولار يوم الأربعاء، وفقا للبيانات التي قدمتها كوين غيكو. وعلى مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية، ارتفعت فئة الأصول الرقمية بنسبة ٤,٦٪. أسبوعيًا، أضاف السوق ٢٥٪ أو ٤٠٠ مليار دولار.

يبدو أن سوق العملات المشفرة قد استعاد موطئ قدمه بعد فترة محاولة استمرت ثلاثة أشهر. المصدر: كوين غيكو

تمثل بيتكوين (BTC)، وهي العملة المشفرة الأكبر والأكثر تأثيرًا، ٤٣,٧٪ من إجمالي السوق. وفي غضون ذلك، استحوذت إيثريوم (ETH) على ١٨,٩٪ من حصة السوق.

في وقت كتابة هذه المقالة، ارتفع سعر بيتكوين بنسبة ٣,٣٪ إلى ٤٦٣٤٣ دولارًا، وارتفعت إيثريوم بنسبة ٥,٢٪ إلى ٣٢٤٠ دولارًا، وفقًا لكوينتيليغراف ماركتس برو.

حسبما أفاد كوينتيليغراف، وصل سوق العملات المشفرة إلى تقييم تراكمي قدره تريليون دولار في يناير قبل أن يتضاعف بعد ثلاثة أشهر. حيث بلغت قيم الأصول ذروتها بالقرب من ٢,٦ تريليون دولار يوم ١١ مايو قبل حدوث انكماش كبير فعليًا خفض القيمة السوقية الإجمالية إلى النصف.

تعمل مجموعة من القوى معًا للمساعدة في تعافي العملات المشفرة. كما ساهمت موجة الشراء المؤسسي والتراكم المطرد من قبل مستثمري التجزئة والمليارات من التمويل الاستثماري للشركات الناشئة في مجال العملات المشفرة وبلوكتشين في الارتفاع. كانت توجهات ضغط العرض مسؤولة إلى حد كبير عن ارتفاع عملة بيتكوين، والذي يبدو أنه مهد الطريق للعملات البديلة لإعادة تأكيد هيمنتها.