العملات البديلة ترتفع بينما يستجمع المضاربون على صعود يتكوين قوتهم لاختراق مستوى ٤٨٠٠٠ دولار

تام شمس - الأربعاء 11 أغسطس 2021 11:55 مساءً - انطلق سوق العملات المشفرة بكامل قوته يوم ١١ أغسطس حيث ارتفع سعر بيتكوين (BTC) إلى ٤٦٧٤٣ دولارًا أمريكيًا ويستهدف المضاربون على الصعود الآن مستوى المقاومة ٤٨٠٠٠ دولار كهدف تالي.

تُظهر البيانات من كوينتيليغراف ماركتس برو وتريدينغ فيو أن أكبر الرابحين خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية كانوا أيوتكس (IOTX) ووينك (WIN) ودينت (DENT).

أعلى ٧ عملات مع أعلى تغيير في السعر خلال ٢٤ ساعة. المصدر: كوينتيليغراف ماركتس برو

الارتفاع يستمر بعد إدراج أيوتكس على كوين بيز

واصلت أيوتكس (IOTX) انطلاقتها يوم الأربعاء حيث احتلت العملات البديلة موقعها كأفضل رابح على مدار ٢٤ ساعة لليوم الثالث على التوالي. ويبدو أن المكاسب مرتبطة بإعلان ١١ أغسطس عن قيام كوين بيز بإدراج التوكن.

تُظهر البيانات من كوينتيليغراف ماركتس برو أن العملة البديلة ارتفعت بنسبة ٣٢٢٪ منذ أن وصلت إلى ٠,٠٢٩٣ دولار يوم ١٠ أغسطس. وقد رفعت الزيادة الحالية أيوتكس إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند ٠,١٢٤ دولار يوم ١١ أغسطس حيث بلغ حجم التداول على مدار ٢٤ ساعة ٢,٧٥ مليار دولار.

بدأت بيانات فورتكس™ من كوينتيليغراف ماركتس برو في اكتشاف توقعات صعودية لـ IOTX يوم ١٠ أغسطس، قبل الارتفاع الأخير في الأسعار.

تعتبر درجة فورتكس™، الحصرية لكوينتيليغراف، مقارنة حسابية لظروف السوق التاريخية والحالية المستمدة من مجموعة من نقاط البيانات بما في ذلك معنويات السوق وحجم التداول وحركات الأسعار الأخيرة ونشاط تويتر.

درجة فورتكس™ (باللون الأخضر) مقابل سعر أيوتكس. المصدر: كوينتيليغراف ماركتس برو

كما هو موضح في المخطط البياني أعلاه، ارتفعت درجة فورتكس™ لأيوتكس إلى المنطقة الخضراء ووصلت إلى أعلى مستوى عند ٧٠ يوم ١٠ أغسطس، قبل حوالي خمس ساعات من ارتفاع السعر بنسبة ٣٢٢٪ خلال اليوم التالي.

زوج WIN مقابل تيثر

حقق وينك، وهو مشروع أوراكل قائم على ترون، ثاني أكبر مكسب خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية. الحافز المحتمل وراء هذه الخطوة هو إثارة المجتمع المتزايد حول فرص مزودي السيولة والمخاطرة الجديدة، بالإضافة إلى ميزات الألعاب والتوكنات غير القابلة للإتلاف في المشروع.

تظهر البيانات من تريدينغ فيو أن سعر وينك ارتفع بنسبة ٨٠٪ من أدنى مستوى عند ٠,٠٠٠٤٦ دولار يوم ١٠ أغسطس إلى أعلى مستوى خلال اليوم عند ٠,٠٠٠٨٤ دولار يوم ١١ أغسطس حيث زاد حجم التداول على مدار ٢٤ ساعة بنسبة ٣٤٣٪.

مخطط زوج وينك مقابل تيثر على مدى ٤ ساعات. المصدر: تريدينغ فيو

أكمل بروتوكول وينك لينك الآن انتقاله من كونه منصة تركز بشكل صارم على الألعاب إلى نظام أوراكل شامل قادر على توصيل بيانات العالم الحقيقي من خلال عقودها الذكية.

زوج دنت مقابل الدولار

قام دنت، وهو بروتوكول يركز على الأجهزة المحمولة، بتقريب أفضل ثلاثة فنانين خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية من خلال تحقيق مكاسب بنسبة ٣٠,٥٪ إلى ٠,٠٠٠٤٥٦ دولار أمريكي حيث ارتفع حجم التداول على مدار ٢٤ ساعة بنسبة ٢٠٠٪.

بدأت بيانات فورتكس™ من كوينتيليغراف ماركتس برو في اكتشاف توقعات صعودية لـ DENT يوم ٧ أغسطس، قبل الارتفاع الأخير في الأسعار.

درجة فورتكس™ (باللون الأخضر) مقابل سعر DENT. المصدر: كوينتيليغراف ماركتس برو

كما هو موضح في المخطط البياني أعلاه، صعدت درجة فورتكس™ لـ DENT إلى المنطقة الخضراء بدءًا من ٧ أغسطس ووصلت إلى أعلى مستوى عند ٧٥ يوم ٩ أغسطس، قبل حوالي ٤٤ ساعة من بدء سعرها في الارتفاع بنسبة ٤٤٪ خلال اليوم التالي.

يبلغ إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة الآن ١,٩٣٥ تريليون دولار ومعدل هيمنة بيتكوين ٤٥٪.

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