شركة لإدارة الاستثمار بقيمة ٤٠٠ مليار دولار ستسمح بالتعرض للعملات المشفرة من خلال صندوق يركز على السلع الأساسية

تام شمس - الأربعاء 11 أغسطس 2021 09:55 مساءً - تقدمت شركة إدارة الاستثمار نيوبرغر بيرمان التي تتخذ من نيويورك مقرًا لها بطلب للحصول على صندوق يركز على السلع الأساسية لتكون قادرة على اكتساب تعرض غير مباشر لاستثمارات العملات المشفرة.

ففي طلب مقدم لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) اليوم، قالت شركة الاستثمار إن صندوق إستراتيجية السلع الخاصة بها سيسمح للمستثمرين بالتعرض غير المباشر للعملات المشفرة والأصول الرقمية من خلال عقود بيتكوين (BTC) وعقود إيثريوم (ETH) الآجلة، إلى جانب صناديق ائتمان بيتكوين والصناديق المتداولة في البورصة. ووفقًا للطلب المقدم، يخطط الصندوق للتعرض للعملات المشفرة من خلال شركة تابعة.

ذكرت نيوبرغر بيرمان أن الصندوق كان لديه أكثر من ١٦٤ مليون دولار من الأصول الخاضعة للإدارة اعتبارًا من ٣١ يوليو، ما يقرب من ٠,٠٤٪ من إجمالي الأصول المدارة للشركة، أو ٤٠٢ مليار دولار. نشرت الشركة مدونة في مارس من كبار الشخصيات في الشركة تقول "ينبغي عدم اعتبار الاستثمار في العملات المشفرة جزءًا من تخصيص الأصول القياسي".

قالت الشركة: "نفضل أن ننظر إلى [بيتكوين] كخيار يؤتي ثماره عندما تتوقع زيادة مستقبلية تضخمية غير مؤكدة، ونجعل ديناميكيات التوريد المحدودة وغير الخاضعة للرقابة البشرية للعملات المشفرة ذات قيمة". "يجب على أولئك الذين يتعرضون للعملة أن يفهموا الطبيعة التخمينية لاستثماراتهم - وعلى الرغم من المكاسب المحتملة - أن يكونوا مستعدين للتخلي عن كل رأس مالهم الملتزم به تقريبًا."

يأتي تقديم نيوبرغر بيرمان بعد تعليقات من رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات "غاري غينسلر"، الذي ألمح مؤخرًا إلى أنه سيكون أكثر انفتاحًا لقبول الأموال المتداولة في البورصة بناءً على العقود الآجلة للعملات المشفرة بدلًا من التعرض المباشر. أعلنت شركة إدارة الأصول فان إيك وشركة الاستثمار إنفيسكو عن خطط لإطلاق صناديق الاستثمار المتداولة مع التعرض غير المباشر للعملات المشفرة من خلال عقود بيتكوين الآجلة وأدوات الاستثمار الأخرى.