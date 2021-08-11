حل تحويلات ستيلر بلوكتشين سيدعم مدفوعات تايلاند وأوروبا

تام شمس - الأربعاء 11 أغسطس 2021 05:49 مساءً - تعتبر التحويلات عبر الحدود حاليًا واحدة من أفضل حالات استخدام العملات المشفرة والتي ستدفعها إلى التمويل السائد. وبالتوازي مع هذا الاتجاه، نتج عن شراكة جديدة بين فيلو لابز ومؤسستين ماليتين إنشاء ممر تحويلات بقيمة ١٧ مليار دولار بين أوروبا وتايلاند.

باستخدام البروتوكول المالي القائم على بلوكتشين لشركة فيلو لابز، ستستضيف المؤسسات المالية المحلية تيمبو بايمنتس وبيتازا خدمة التحويلات عبر الحدود، التي تربط تايلاند و٢٧ دولة أوروبية.

سيتم استضافة الممر على ستيلر بلوكتشين وسيستخدم توكنات فيلو وائتمانات فيلو الرقمية للمعاملات على السلسلة. سيكون الممر الجديد صالحًا للخدمة لنحو ٦٠٠ مليون عميل عبر دول جنوب شرق آسيا وأوروبا.

وذكر الإعلان أن جميع الشركات الثلاث الشريكة تعتزم تقديم خيار تحويل أموال أسرع وأرخص "من خلال الاعتماد على شبكاتها الخاصة".

في الشهر الماضي فقط، أصدر بنك تايلاند (BOT) تحذيرًا ضد حيازات العملات المشفرة، مشيرًا إلى مخاطر تشمل غسيل الأموال والسرقة وتقلب الأسعار.

أثار بنك تايلاند أيضًا مخاوف بشأن الاستخدام الواسع النطاق للعملات المشفرة، ويطلب من المستخدمين تجنب الدفع بالعملات المشفرة مقابل السلع والخدمات. يخطط بنك تايلاند أيضًا لإشراك وكالات مثل هيئة الأوراق المالية والبورصات "للتأكد من أنها (الأصول الرقمية) لا تشكل مخاطر كبيرة على عامة الناس أو النظام الاقتصادي والمالي."