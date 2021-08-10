تيلر فاينانس تنشر الشبكة الرئيسية على بوليغون وترحل ٢٢٠٠ من التوكنات غير القابلة للإتلاف

تام شمس - الثلاثاء 10 أغسطس 2021 11:56 مساءً - قامت تيلر فاينانس، وهو بروتوكول إقراض غير مصاحب لسوق التمويل اللامركزي، بنشر شبكتها الرئيسية رسميًا على بوليغون، مما يمثل علامة بارزة في سعيها لتقديم حلول قابلة للتطوير وسهلة الاستخدام.

كشفت الشركة يوم الثلاثاء عن إطلاق شبكة بوليغون الرئيسية من تيلر، حيث يمكن للمستخدمين البدء في إجراء عمليات الإيداع وتمويل مجمعات السيولة على الفور. يظل بروتوكول تيلر متاحًا للاستخدام على الشبكة الرئيسية لإيثريوم (ETH).

يُعد نشر بوليغون من تيلر جزءًا من إستراتيجية أوسع لتوسيع نطاق الجاذبية السائدة للأصول الرقمية دون معوقات سرعات المعاملات البطيئة والرسوم الأعلى. نسب ريان بيركون، الرئيس التنفيذي لشركة تيلر، الفضل في نجاح التمويل اللامركزي إلى إيثريوم، ولكنه أشار أيضًا إلى الحاجة العاجلة لمعالجة بعض أوجه القصور في الشبكة. وأوضح قائلًا:

"يريد تيلر أن يظل متوافقًا مع بلوكتشين و [إيثريوم فيرتشوال ماشين]، ولكن حساب مشكلات الشبكة الفورية مع إيثريوم يعد أمرًا محوريًا لمهمتنا [...] تسمح حلول تحجيم إيثريوم مثل بوليغون لمشاريع مثل مشاريعنا بنقل حلول إيثريوم بسرعة إلى قابلة للتطوير شبكة تحل العديد من مخاوفنا المتعلقة بتكاليف الشبكة وارتفاع رسوم الغاز".

كجزء من منفذ بوليغون، قام تيلر بترحيل ٢٢٠٠ توكن غير قابل للإتلاف تزيد قيمتها عن ١٥ مليون دولار إلى بوليغون. وحقق بيع ما يسمى توكنات فورتشن تيلر غير القابلة للإتلاف ٥٠٩٦ إيثريوم من أكثر من ١٣٠٠ مشتري فريد خلال شهر مارس.

وصل سوق التوكنات غير القابلة للإتلاف إلى أبعاد أسطورية حقًا في الأشهر الأخيرة، حيث قام المستثمرون بصرف ملايين الدولارات لمقتنيات كريبتو بانك. يبدو أن أحدث جنون هو التوكنات غير القابلة للإتلاف للحيوانات الأليفة من الصخور، مع بيع إيثر روك واحد على الأقل مقابل ٤٥ إيثريوم، بقيمة ١٣٩٠٠٠ دولار تقريبًا في وقت كتابة هذه المقالة. حاليًا، تم إدراج أغلى إيثر روك بسعر ١,٩ مليار دولار.