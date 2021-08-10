عاجل: بيتميكس ستدفع غرامة قدرها ١٠٠ مليون دولار لشبكة مكافحة الجرائم المالية وهيئة تداول السلع الآجلة

تام شمس - الثلاثاء 10 أغسطس 2021 11:56 مساءً - وافقت بورصة مشتقات العملات المشفرة بيتميكس على دفع ما يصل إلى ١٠٠ مليون دولار لحل قضية من هيئة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة (CFTC) وشبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية أو FinCEN.

ففي إعلان يوم الثلاثاء، قالت هيئة تداول السلع الآجلة إن محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك قد دخلت في أمر موافقة لشركة إتش دس آر غلوبال تريدينغ ليميتد و١٠٠ إكس هولدينغ ليميتد وإيه بي إس غلوبال تريدينغ ليميتد وشاين إيفورت إنك ليميتد وإتش دي آر غلبوال سرفيسز ليميتد يقتصر على تشغيل منصة بيتميكس بشكل غير قانوني.

كجزء من التسوية مع كل من هيئة تدول السلع الآجلة وشبكة مكافحة الجرائم المالية، ستدفع بيتميكس غرامة مالية مدنية قدرها ١٠٠ مليون دولار "للتشغيل غير القانوني لمنصة تداول العملات المشفرة وانتهاكات مكافحة غسيل الأموال". بالإضافة إلى ذلك، سيُطلب من الشركة تعيين مستشار مستقل لإجراء تحليل تاريخي لمعاملاتها لتحديد إذا ما كانت قد فشلت في الإبلاغ عن النشاط المشبوه بشكل صحيح.

وقد صرح القائم بأعمال رئيس هيئة تداول السلع الآجلة روستين بهنام: "تعزز هذه القضية التوقع بأن صناعة الأصول الرقمية، مع استمرارها في التأثير على مجموعة أكبر من المشاركين في السوق، تأخذ على محمل الجد مسؤولياتها في الصناعة المالية المنظمة وواجباتها في تطوير ثقافة الامتثال والالتزام بها". "ستتخذ هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) إجراءات فورية عندما تثير الأنشطة التي تؤثر على الأسواق القضائية لهيئة تداول السلع الآجلة مخاوف بشأن حماية العملاء والمستهلكين".

وعلى الرغم من أن إعلان لجنة تداول السلع الآجلة ذكر أن التسوية نشأت عن القضية المرفوعة ضد الرئيس التنفيذي السابق آرثر هايز ومديرين تنفيذيين آخرين في الشركة، لا يزال من المرجح أن يواجه الأفراد تهمًا بشأن الانتهاكات المزعومة لقانون السرية المصرفية. ووفقًا لمتحدث باسم مؤسسي بيتميكس، لم يكن هايز وبين ديلو وسام ريد أطرافًا في تسوية هيئة تداول السلع الآجلة وشبكة مكافحة الجرائم المالية. أُطلق سراح هايز بكفالة قدرها ١٠ ملايين دولار منذ استسلامه للسلطات الأمريكية في أبريل، بينما من المقرر أن تبدأ محاكمة بعض المديرين التنفيذيين السابقين في مارس ٢٠٢٢.

وقالت شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية: "سمحت بيتميكس للعملاء بالوصول إلى منصتها وإجراء تداول مشتقات دون بذل العناية الواجبة من العملاء - جمع عنوان البريد الإلكتروني فقط والفشل في التحقق من هوية العميل". "على الرغم من التمثيل العام لبيتميكس بأن منصتها لا تقوم بأعمال مع أشخاص أمريكيين، وجدت شبكة مكافحة الجرائم المالية أن بيتميكس فشلت في تنفيذ السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية المناسبة لفحص العملاء الذين يستخدمون شبكة خاصة افتراضية للوصول إلى منصة التداول والتحايل على مراقبة بروتوكول الإنترنت."

ووفقًا لشبكة مكافحة الجرائم المالية، فشلت بيتميكس في الحفاظ على ضمانات كافية لمكافحة غسيل الأموال والإبلاغ عن ٥٨٨ حالة نشاط مشبوه للوكالة الحكومية لأكثر من ست سنوات. وقد زعمت شبكة مكافحة الجرائم المالية أن البورصة أجرت ما لا يقل عن ٢٠٩ ملايين دولار في معاملات مع "أسواق الشبكة المظلمة المعروفة أو شركات خدمات الأموال غير المسجلة التي تقدم خدمات الاختلاط".

بعد التهم الموجهة لأول مرة في أكتوبر ٢٠٢٠، أعلنت بيتميكس عن خطط لتعزيز بروتوكولات مكافحة غسل الأموال ومراقبة التداول. واعتبارًا من يناير، قالت البورصة إنها حسّنت قدرات "اعرف عميلك"، وأبلغت عن إغلاق جميع الصفقات المفتوحة سابقًا التي تحتفظ بها حسابات لم يتم التحقق منها.

حيث قال ألكسندر هوبتنر، الرئيس التنفيذي لشركة بيتميكس: "نحن سعداء جدًا بوضع هذا الأمر وراء ظهورنا". "نحن نأخذ مسؤولياتنا على محمل الجد، وسنواصل المشاركة بنشاط مع المنظمين في جميع أنحاء العالم لضمان أننا نلعب دورًا إيجابيًا في المساعدة على تشكيل مستقبل فئة الأصول غير العادية هذه."