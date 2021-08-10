الإدراج في البورصة وازدهار التوكنات غير القابلة للإتلاف ترفع أسعار أيوتيكس ورالي وأكسي إنفينيتي

تام شمس - الثلاثاء 10 أغسطس 2021 11:56 مساءً - بدأ يوم الثلاثاء بضجة كبيرة بعد اختراق شبكة بولي نتورك مقابل ٦١٠ ملايين دولار من الأموال فيما يبدو أنه أسوأ اختراق في تاريخ التمويل اللامركزي وانخفض سعر بيتكوين (BTC) بنسبة ٢٪ ليتم تداولها بالقرب من ٤٥٠٠٠ دولار.

وعلى الرغم من شدة الاختراق، فإن معظم العملات البديلة تتمسك بمكاسبها الأخيرة وتلك التي سجلت خسائر صغيرة تتماشى مع تراجع سعر بيتكوين.

تُظهر البيانات من كوينتيليغراف ماركتس برو وتريدينغ فيو أن أكبر الرابحين خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية كانوا أيوتكس (IOTX) ورالي (RLY) وأكسي إنفينيتي (AXS).

أعلى ٧ عملات مع أعلى تغيير في السعر خلال ٢٤ ساعة. المصدر: كوينتيليغراف ماركتس برو

الإدراج على كوين بيز يعزز سعر أيوتكس لليوم الثاني

كانت منصة إنترنت الأشياء اللامركزية أيوتكس (IOTX) هي الأفضل أداءً على المخطط البياني على مدى ٢٤ ساعة لليوم الثاني على التوالي بفضل الانتعاش الناجم عن إعلان كوين بيز بأنها ستدرج التوكن في كوين بيز برو بدءًا من ١١ أغسطس.

تظهر البيانات من كوينتيليغراف ماركتس برو وتريدينغ فيو أن سعر أيوتكس قد ارتفع الآن بنسبة ١٥٠٪ من أدنى مستوى عند ٠,٠٢١٣ دولار في ساعات التداول المبكرة يوم ٩ أغسطس إلى أعلى مستوى خلال اليوم عند ٠,٠٥٢٩ دولار يوم الثلاثاء.

مخطط زوج أيوتكس مقابل تيثر على مدى ٤ ساعات. المصدر: تريدينغ فيو

يأتي إعلان الإدراج في أعقاب شهر ناجح شهد زيادة نشاط محفظة أيوتكس وشبكة أيوتكس بنسبة ٦٠٠٪ وجسر جديد عبر السلسلة مع بوليغون، وهو حل من الطبقة الثانية قائم على إيثريوم والذي يتيح تبادل التوكنات بشكل ثنائي الاتجاه بين البروتوكولين.

زوج رالي مقابل الدولار الأمريكي

كانت رالي (RLY)، وهي شبكة لامركزية للمبدعين، ثاني أفضل عملة بديلة من حيث الأداء على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية حيث يستمر النظام البيئي في التوسع والترحيب بالمبدعين الجدد على المنصة.

بدأت بيانات فورتكس™ من كوينتيليغراف ماركتس برو في اكتشاف توقعات صعودية لـ RLY يوم 8 أغسطس، قبل الارتفاع الأخير في الأسعار.تعتبر درجة فورتكس™، الحصرية لكوينتيليغراف، مقارنة حسابية لظروف السوق التاريخية والحالية المستمدة من مجموعة من نقاط البيانات بما في ذلك معنويات السوق وحجم التداول وحركات الأسعار الأخيرة ونشاط تويتر.

درجة فورتكس™ (باللون الأخضر) مقابل سعر RLY. المصدر: كوينتيليغراف ماركتس برو

كما هو موضح في المخطط البياني أعلاه، ارتفعت درجة فورتكس™ لرالي إلى المنطقة الخضراء يوم ٨ أغسطس ووصلت إلى درجة ٧٠ عالية حوالي خمس ساعات قبل أن يرتفع سعرها بنسبة ٨١٪ خلال اليومين المقبلين.

كان الزخم لرالي في ازدياد بعد أن ركز البروتوكول اهتمامه على تطوير قدرات التوكنات غير القابلة للإتلاف للسماح للمبدعين بصنع التوكنات غير القابلة للإتلاف الخاصة بهم والتي يمكن استخدامها للتفاعل مع مجتمعاتهم.

زوج AXS مقابل الدولار الأمريكي

لقد كان أكسي إنفينيتي واحدة من أكثر البروتوكولات سخونة على مدار الشهرين الماضيين حيث اكتسبت حركة ألعاب بلوكتشين من اللعب لركسب أرباح زخمًا.

بدأت بيانات فورتكس™ من كوينتيليغراف ماركتس برو في اكتشاف توقعات صعودية لـ AXS يوم ٧ أغسطس، قبل الارتفاع الأخير في الأسعار.

درجة فورتكس™ (باللون الأخضر) مقابل سعر AXS. المصدر: كوينتيليغراف ماركتس برو

كما هو موضح في المخطط البياني أعلاه، كانت درجة فورتكس ™ لتوكن AXS تسجل باللون الأخضر لمعظم النصف الأول من الأسبوع الماضي ووصلت إلى أعلى مستوى عند ٨١ يوم ٦ أغسطس، أي حوالي ٧٣ ساعة قبل أن يرتفع سعرها بنسبة ٥٣٪ فوق اليوم التالي.

تزايدت الإثارة لـ AXS لبعض الوقت وزادت مؤخرًا درجة بعد أن أصبح نظام أكسي البيئي أول لعبة توكنات غير قابلة للإتلاف تتجاوز المليار دولار من إجمالي المبيعات يوم ٩ أغسطس.

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