بنك جامايكا يقوم بصك الدفعة الأولى من العملة الرقمية الوطنية

تام شمس - الثلاثاء 10 أغسطس 2021 09:55 مساءً - تتقدم جامايكا بقوة فيما يتعلق بالعملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC) في البلاد، حيث قام بنك جامايكا (BOJ)، بسك الدفعة الأولى من العملة الرقمية للبنك المركزي في البلاد.

وقد أعلن بنك اليابان رسميًا أن القسم المخصص للعملة الرقمية للبنك المركزي قد أظهر عملية سك العملة الرقمية في حفل مالي يوم الاثنين.

تم تنفيذ عملية إصدار نسخة رقمية من الدولار الجامايكي (JMD) بمشاركة وزير المالية الجامايكي نايجل كلارك، ومحافظ بنك جامايكا ريتشارد بايلز ومجموعة من كبار المسؤولين التنفيذيين في البنك، بالإضافة إلى فريق إداري من شركة التكنولوجيا الأيرلندية إي كارنسي مينت.

ووفقًا للإعلان، يخطط بنك جامايكا لإصدار ما مجموعه ٢٣٠ مليون دينار جامايكي (١,٤٧ مليون دولار أمريكي) في شكل عملة رقمية للبنك المركزي للمؤسسات التي تقبل الودائع ومقدمي خدمات الدفع المعتمدين كجزء من برنامج تجريبي للعملة الرقمية ينتهي في ديسمبر.

وأشار الوزير كلارك إلى أن حكومة جامايكا قد شهدت تقدمًا سريعًا في تطوير مشروع العملة الرقمية للبلاد، مما يسلط الضوء على دورها الحاسم في إنشاء اقتصاد رقمي في الدولة الجزيرة. وقال المسؤول أيضًا إن المشرعين المحليين يعملون على تعديل تشريعي لتوفير أساس قانوني للعملة الرقمية للبنك المركزي الجامايكي بحلول نهاية عام ٢٠٢١.

ووفقًا لحاكم بنك جامايكا، بايلز، فإن الخطوة التالية في اعتماد العملة الرقمية للبنك المركزي في جامايكا ستكون ضمان الوصول والقبول على نطاق واسع من خلال تقديم العملة الرقمية للبنك المركزي للمستخدمين.

كما يشير الإعلان إلى أن العملة الرقمية للبنك المركزي الجامايكي تهدف إلى تمكين عدد من الفوائد للمستخدمين، بما في ذلك "سهولة الوصول إلى وسائل المدفوعات الفعالة والمضمونة". وأضاف البنك المركزي أنه "بالنسبة للمؤسسات التي تقبل الودائع وبنك جامايكا نفسه، تقدم العملة الرقمية للبنك المركزي فرصة لتحسين عمليات وتكاليف إدارة النقد".