ستيتوس تخطط لتحفيز مشغلي العقد لبروتوكول المراسلة اللامركزي

تام شمس - الثلاثاء 10 أغسطس 2021 09:55 مساءً - بدأ مشروع ستيتوس المستند إلى إيثريوم برنامج تحفيز لمشغلي العُقد حول بروتوكول المراسلة من نظير إلى نظير اللامركزي، واكو.

ففي إعلان اليوم، قالت ستيتوس إنها ستطرح المرحلة الأولى من برنامج لتشجيع الناس على إنشاء وتشغيل العقد التي يستخدمها واكو، وهو برنامج مراسلة خاص يعتمد على بروتوكول ويسبر. وقال المشروع إنه يخطط لتقديم ما يصل إلى ١٠٠ دولار في توكنه الأصلي SNT إلى ١٠٠ شخص يشاركون في برنامج مدته ثلاثة أشهر.

وقد قام فريق ستيتوس بتشكيل ويسبر لإنشاء واكو في عام ٢٠١٩. يستخدم البروتوكول العُقد التي يملكها ويديرها المجتمع لتوجيه الرسائل عبر الشبكة بدلًا من نموذج خادم العميل "التقليدي"، حيث يعمل المشروع على خدمة مراسلة نظير إلى نظير تهدف في التنافس مع الشركات الكبرى مثل واتساب وتيليغرام وسيغنال.

حيث قال مراسل كوينتيليغراف السابق أندريه شيفتشينكو، الذي سيدير ​​إحدى العُقد: "إن استخدام شبكات نظير إلى نظير للاتصال الشخصي هو الطريقة الوحيدة الموثوقة للهروب من الرقابة". "من الواضح أن ستيتوس قد بذلت الكثير من الجهد في هذا الأمر لجعله قابلًا للتطبيق من الناحية الفنية، لذلك أنا فضولي لمعرفة إلى أين ستذهب."

ووفقًا للمشروع، كان أحد الدوافع لتطوير البروتوكول هو المؤسس المشارك لإيثريوم "فيتاليك بوترين" مؤخرًا الذي شجع المطورين على "المضي قدمًا" في الابتكار خارج الحدود النموذجية للتمويل اللامركزي، أو DeFi. حيث قال بوتيرين إن التطبيقات غير المالية لإيثريوم، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي اللامركزية، يمكن أن تخدم هذا الغرض.