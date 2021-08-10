المرحلة الرابعة من صفقات Flash على OKEx Earn

ستطلق منصة OKEx Earn رسميًا المرحلة الرابعة من صفقات Flash، وستتبعها الاشتراكات قريبًا. ستتوفر عروض Flash لمختلف الأصول على OKEx Earn من وقت الى آخر. ابقى على اطلاع لمتابعة اخر الاخبار

اسم العملة: EFI

نموذج الإشتراك: من يأتي أولاً يخدم أولاً

وقت الاشتراك: 03:00 صباحًا بالتوقيت العالمي المنسق يوم 12 أغسطس

اسم العملة المدة الحد الاجمالي الحد الشخصي العائد التقديري (APY) EFI 10 Days 73000 EFI 500 EFI 1000%

للوصول إلى صفقات Flash عبر موقع OKEx على الويب ، حدد Earn من قسم Finance في القائمة العلوية ثم اختر Flash Deals.

للوصول إلى صفقات Flash عبر تطبيق OKEx ، حدد Earn / DeFi من الشاشة الرئيسية ثم اختر Flash Deal.

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