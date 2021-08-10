المرحلة الرابعة من صفقات Flash على OKEx Earn

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ستطلق منصة OKEx Earn رسميًا المرحلة الرابعة من صفقات Flash، وستتبعها الاشتراكات قريبًا. ستتوفر عروض Flash لمختلف الأصول على OKEx Earn من وقت الى آخر. ابقى على اطلاع لمتابعة اخر الاخبار
اسم العملة: EFI
نموذج الإشتراك: من يأتي أولاً يخدم أولاً
وقت الاشتراك: 03:00 صباحًا بالتوقيت العالمي المنسق يوم 12 أغسطس
|اسم العملة
|المدة
|الحد الاجمالي
|الحد الشخصي
|العائد التقديري (APY)
|EFI
|10 Days
|73000 EFI
|500 EFI
|1000%
للوصول إلى صفقات Flash عبر موقع OKEx على الويب ، حدد Earn من قسم Finance في القائمة العلوية ثم اختر Flash Deals.
للوصول إلى صفقات Flash عبر تطبيق OKEx ، حدد Earn / DeFi من الشاشة الرئيسية ثم اختر Flash Deal.
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شرح كامل لمنصة OKEx من الصفر : كل شيئ عن منصة تداول الأصول الرقمية المشفرة OKEx
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