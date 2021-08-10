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المرحلة الرابعة من صفقات Flash على OKEx Earn

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كريبتو عرب 0 تبليغ

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ستطلق منصة OKEx Earn رسميًا المرحلة الرابعة من صفقات Flash، وستتبعها الاشتراكات قريبًا. ستتوفر عروض Flash لمختلف الأصول على OKEx Earn من وقت الى آخر. ابقى على اطلاع لمتابعة اخر الاخبار

اسم العملة: EFI

نموذج الإشتراك: من يأتي أولاً يخدم أولاً

وقت الاشتراك: 03:00 صباحًا بالتوقيت العالمي المنسق يوم 12 أغسطس

اسم العملة المدة الحد الاجمالي الحد الشخصي العائد التقديري (APY)
EFI 10 Days 73000 EFI 500 EFI 1000%

للوصول إلى صفقات Flash عبر موقع OKEx على الويب ، حدد Earn من قسم Finance في القائمة العلوية ثم اختر Flash Deals.

منصة OKEx Earn
منصة OKEx Earn

للوصول إلى صفقات Flash عبر تطبيق OKEx ، حدد Earn / DeFi من الشاشة الرئيسية ثم اختر Flash Deal.

صفقات Flash عبر تطبيق OKEx
صفقات Flash عبر تطبيق OKEx

أكسب عملات مجانية عبر منصة OKEx، كل التفاصيل عبر : أكسب دخل ثابت بأي عملة مشفرة تريد مع OKEx Earn

شرح كامل لمنصة OKEx من الصفر : كل شيئ عن منصة تداول الأصول الرقمية المشفرة OKEx

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المشفرين العرب وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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