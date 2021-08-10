منصة OKEx تدرج BABYDOGE في اسواق التداول الفورية للمنصة

يسر منصة OKEx أن تعلن عن إدراج BABYDOGE أصل التشفير لـ Baby Doge Coin – في اسواق التداول الفورية للمنصة. سيبدأ تداول BABYDOGE وفقًا للجدول الزمني التالي: 1- تم فتح الإيداع لـ BABYDOGE مع ملاحظة أننا ندعم إيداع BABYDOGE على شبكة OKExChain حاليا فقط. 2- يفتح التداول الفوري للزوج BABYDOGE/USDT في الساعة 10:00 صباحًا بالتوقيت العالمي المنسق يوم 10 أغسطس. BabyDoge هي عملة ميمز لامركزية تم بنائها على BSC في الأصل وسيتم فرض رسوم معاملة بنسبة 10% على كل معاملة عند التحويل على شبكة BSC. و لتخفيض رسوم المعاملات تم نقل سلسلة BabyDoge إلى OKExChain (OEC) ولن يكون لـ BabyDoge أي رسوم معاملة عند التحويل على شبكة OEC. أسم الأصل: Baby Doge Coin الرمز: BABYDOGE إجمالي المعروض: 420,000,000,000,000,000 BABYDODE أكسب عملات مجانية عبر منصة OKEx، كل التفاصيل عبر : أكسب دخل ثابت بأي عملة مشفرة تريد مع OKEx Earn شرح كامل لمنصة OKEx من الصفر : كل شيئ عن منصة تداول الأصول الرقمية المشفرة OKEx

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