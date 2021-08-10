أسهم مايكروستراتيجي وشركات تعدين بيتكوين ترتفع مع ارتفاع أسعار العملة

تام شمس - الثلاثاء 10 أغسطس 2021 04:37 صباحاً - ارتفع سعر بيتكوين (BTC) إلى أعلى مستوى خلال ٣ أشهر عند ٤٦٢٩٣ دولارًا بعد أن أكد المضاربون على الصعود أنهم يعتزمون السيطرة الكاملة على السوق. ففي حين أن متداولي العملات المشفرة قد يكونون في المنطقة الخضراء مرة أخرى ويتطلع المتداولون المحترفون إلى إضافة صفقات ذات رافعة مالية أكبر، لا يمكن لكل فئة من المستثمرين الحصول على تعرض مباشر لعملة بيتكوين.

وبالنسبة للمستثمرين المؤسسيين، يضع مسؤولو الصناديق القواعد الخاصة بنسبة المحفظة التي يتم استثمارها في فئات الأصول المختلفة كما تمتلك الشركات المختلفة شهية متفاوتة للمخاطر. الأسباب التي قد تجعل المستثمرين يقومون بتجميع هذه الأصول مقابل مجرد الاحتفاظ بعملات بيتكوين تشمل القيود المذكورة أعلاه وعدم اليقين التنظيمي المحيط بشراء بيتكوين بشكل مباشر.

ولهذا السبب، يُحظر على عدد من الكيانات الاستثمار مباشرةً في بيتكوين وغيرها من العملات المشفرة، ولكن هناك طرقًا أخرى للتعرض لقطاع العملات المشفرة.

حققت الشركات المتخصصة في تعدين بيتكوين أيضًا أرباحًا هائلة وتم إدراج مجموعة منها ويمكن أن تكون لعبة غير متوقعة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى اكتساب بعض التعرض لعملات بيتكوين في محافظ الأوراق المالية الخاصة بهم.

أدت حملة قمع التعدين الأخيرة في الصين إلى توزيع شبكة التعدين بشكل أكبر ودفعت عدة جولات من جمع الأموال والتوسع لشركات تعدين بيتكوين المدرجة في البورصات، والتي يمكن أن تستفيد من إعادة تشكيل شبكة التعدين العالمية لبيتكوين التي من المرجح أن تستمر لسنوات قادمة. وفي ما يلي بعض الشركات المدرجة التي تقدّم للمستثمرين التعرض لعملة بيتكوين.

رهان مايكروستراتيجي على بيتكوين يوفر دفعة قوية

أصبحت شركة البرمجيات مايكروستراتيجي (MSTR) ومديرها التنفيذي مايكل سايلور معروفين في قطاع العملات المشفرة لدعمه الهائل لبيتكوين كمخزن للقيمة والكمية الهائلة من عملات بيتكوين التي اشترتها الشركة في العام الماضي.

جنبًا إلى جنب مع المساعدة في تثقيف العالم حول الوعد بتكنولوجيا بيتكوين وبلوكتشين، قامت مايكروستراتيجي بتجميع محفظة بيتكوين تزيد عن ١٠٥٠٠٠ بيتكوين في خزنتها كوسيلة للتحوط من التضخم.

ونتيجةً لذلك، أصبح سعر سهم مايكروستراتيجي إلى حدٍ ما مرتبطًا بأداء سعر بيتكوين وقد لوحظ أنه يتحرك جنبًا إلى جنب مع العملة المشفرة الأعلى.

مخطط MSTR مقابل الدولار على مدى يوم واحد. المصدر: تريدينغ فيو

كما هو موضح في المخطط البياني أعلاه، وصل سعر MSTR إلى أدنى مستوى عند ٤٧٤ دولارًا يوم ٢٠ يوليو، وهو نفس يوم انخفاض عملة بيتكوين، ومنذ ذلك الحين ارتفع بنسبة ٦٥٪ ليتم تداوله عند ٧٨١ دولارًا.

أسهم شركات تعدين بيتكوين تحلّق عاليًا

استفادت الشركات المدرجة المتخصصة في تعدين بيتكوين والعملات المشفرة أيضًا من نمو الأسعار في بيتكوين.

وربما تكون شركة ريوت بلوكتشين هي الأكثر شهرة لتعدين بيتكوين، وهي شركة تدير مستودعات مليئة بأجهزة التعدين التي تعمل برقائق أسيك للمساعدة في معالجة المعاملات على الشبكة مقابل مكافآت بيتكوين.

المخطط البياني لسعر RIOT مقابل الدولار على مدى ٤ ساعات. المصدر: تريدينغ فيو

منذ أن سجل أدنى مستوى له عند ٢٣,٨٦ دولار يوم ٢٠ يوليو، ارتفع سعر RIOT بنسبة ٦٦٪ ووصل إلى أعلى مستوى خلال اليوم عند ٣٩,٩٤ دولارًا يوم ٩ أغسطس.

شركةٌ أخرى تركز على تعدين بيتكوين وكذلك شراء بيتكوين باستخدام أصول الخزانة هي ماراثون ديجيتال هولدينغز (MARA).

المخطط البياني لسعر MARA مقابل الدولار على مدى ٤ ساعات. المصدر: تريدينغ فيو

تُظهر البيانات من تريدينغ فيو أنه بعد الوصول إلى أدنى مستوى له عند ٢٠,٥٢ دولارًا يوم ٢٠ يوليو، ارتفع سعر MARA بنسبة ٨٣٪ إلى أعلى مستوى خلال اليوم عند ٣٧,٧٧ دولارًا يوم ٦ أغسطس، مما يجعل MARA سهم تعدين بيتكوين الأفضل أداءً على مدار الأسبوعين الماضيين.

تُعبّر وجهات النظر والآراء الواردة هنا عن رأي مؤلفها فحسب ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر موقع "كوينتيليغراف". تنطوي كل خطوة للاستثمار والتداول على المخاطر، وينبغي عليك إجراء أبحاثك الخاصة عند اتخاذ أي قرار.