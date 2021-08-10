بورصة الأصول الرقمية بلوكتريد تختتم جولة استثمارية بقيمة ٢٥ مليون دولار

تام شمس - الثلاثاء 10 أغسطس 2021 02:44 صباحاً - أصبحت بلوكتريد التي يقع مقرها في لوكسمبورغ أحدث بورصة للعملات المشفرة تتلقى دعمًا كبيرًا من أصحاب رؤوس الأموال، مما يوفر دليلًا إضافيًا على أن الشركات الناشئة في مجال الأصول الرقمية أصبحت هدفًا رئيسيًا لصناديق الاستثمار.

وقد شارك مستثمرون بالقطاع الخاص من ٣٣ دولة في الجولة من السلسلة "أ" التي بلغت قيمتها ٢٥,٨ مليون دولار أو ٢٢ مليون يورو، حسبما أعلنت بلوكتريد في وقتٍ مبكر من يوم الثلاثاء في أوروبا. ولم يتم الكشف عن المستثمرين.

وقالت بلوكتريد إن التمويل سيوجَّه نحو تحسين العمليات الداخلية، لا سيما في مجالات الأمن ومشاريع العملات الورقية الجانبية وصناعة السوق. وقالت الشركة أيضًا إنها ستخصص المزيد من الموارد لتنمية قاعدة مستخدميها المحتملين، فضلًا عن متابعة شراكات تجارية أخرى.

حيث قال برنارد بلاها، الذي تم تعيينه في منصب الرئيس التنفيذي لشركة بلوكتريد في أواخر عام ٢٠٢٠، "إن بلوكتريد هي أكثر من مجرد بورصة عملات مشفرة تقليدية: نحن نبني نظامًا بيئيًا كاملًا حول الأصول الرقمية، والذي يوفر لمستخدمينا أكثر بكثير من مجرد الوصول إلى أدوات التداول".

تأسست بلوكتريد في عام ٢٠١٨ ولكن تم الاستحواذ عليها لاحقًا بواسطة شركة كريبتيكس إيه جي، وهي شركة سويسرية لرأس المال الاستثماري متخصصة في المدفوعات الرقمية. تحت قيادة كريبتيكس، خضعت بلوكتريد لطرح الأوراق المالية في أوائل عام ٢٠٢١، وجذبت استثمارات من أكثر من ٦٠٠٠ مشارك في جميع أنحاء أوروبا.

حققت الشركات الناشئة التي تركز على العملات المشفرة تمويلًا بمليارات الدولارات هذا العام، وهو دليل على الجاذبية المتزايدة لبلوكتشين والعملات المشفرة بين أصحاب رأس المال الاستثماري وغيرهم من المستثمرين من القطاع الخاص. كانت البورصات في قلب جنون التمويل، حيث قامت أمثال ميركادو بيتكوين وبيتسو وإف تي إكس وبينتو بتوليد ما يقرب من ١,٤ مليار دولار من التمويل خلال الأشهر القليلة الماضية.

تتبع هذه الشركات في أعقاب الاكتتاب العام الضخم لكوين بيز في أبريل والذي دفع تداول العملات الرقمية إلى الوعي السائد.

ومن المرجح أن يزداد تداول العملات المشفرة الآن بعد أن حصل المزيد من المستثمرين على تأكيد على وجود سوق صاعد ذي شقين لبيتكوين (BTC) وأصول أخرى. إذ اخترق سعر بيتكوين مستوى ٤٦٠٠٠ دولار يوم الاثنين وسط أنباء عن أن المشرعين الأمريكيين يخططون لإدخال تعديلات جديدة تركز على العملات المشفرة على مشروع قانون البنية التحتية.