"سنعود إلى هذا" - سيناتور ألاباما يوقف تعديل مشروع قانون العملات المشفرة بكلمتين

تام شمس - الثلاثاء 10 أغسطس 2021 02:44 صباحاً - فشل الحل الوسط الذي اقترح تعديل الأحكام في اتفاق البنية التحتية للحزبين بشأن العملات المشفرة في تلبية متطلبات طلب الموافقة بالإجماع في مجلس الشيوخ، مما يجعل مشروع القانون من المرجح أن يخضع للتصويت الكامل دون تغييرات إضافية.

بعد ظهر اليوم، طرح السيناتور توم كاربر، مدير الطابق الديموقراطي لمشروع قانون البنية التحتية بمجلس النواب رقم ٣٦٨٤، التعديل الوسطي الذي تم الاتفاق عليه في وقتٍ سابق اليوم من قبل أعضاء مجلس الشيوخ بات تومي وسينثيا لوميس وروب بورتمان ومارك وارنر وكيرستن سينيما ورون وايدن بشأن توفير الوضوح لما يحدد وسيط عملات مشفرة. ومع ذلك، اعترض السيناتور ريتشارد شيلبي عن ولاية ألاباما عندما لم يوافق كاربر على إضافة تعديل شيلبي غير ذي الصلة إلى مشروع القانون - وهو اقتراح من شأنه أن يضيف ٥٠ مليار دولار لتمويل الدفاع.

وفي كلمتين فقط - "أنا أعترض" - يبدو أن المشرّع بولاية ألاباما قد أوقف بمفرده تعديل العملات المشفرة في مشروع القانون قبل التصويت النهائي. وعلى الرغم من أنه لا يزال من الممكن تعديل اتفاق البنية التحتية في مجلس النواب إذا تم تمريره في مجلس الشيوخ، فإن أي تعديل سيتطلب مشرعين مختلفين ومن المحتمل أن تكون هناك تسويات مختلفة.

الاعتراض الذي يبدو غريب الأطوار لم يمر دون أن يلاحظه تومي، وهو أحد المؤيدين الرئيسيين للتعديل، والذي تحدث عن العواقب المحتملة لترك بنود متطلبات الإبلاغ عن المعاملات دون تغيير. وأوضح السيناتور أن القائمين بالتعدين والمتعهدين ومقدمي الأجهزة والبرامج ومطوري البرامج سيُطلب منهم على الأرجح "تقديم معلومات ليست لديهم ولا يمكنهم الحصول عليها".

حيث قال تومي: "كل ما أريد القيام به هو إجراء تصويت على تعديل يُصلح هذا الأمر بطريقة يتفق عليها الحزبين، وبطريقة تقيّد هذا التطبيق بشكل ضيق على الأشخاص الذين هم في الواقع وسطاء ويديرون بورصة مركزية ولديهم هذه المعلومات".

وأضاف قائلًا:

"سنعود إلى مناقشة هذا، لأننا سنفعل الكثير من الضرر. من يدري مقدار الابتكار الذي سنخنقه. ومن يدري أي نوع من التطبيقات الجديدة قد لا تظهر أبدًا. من الصعب التنبؤ بنوع التفويض المستحيل تمامًا، ولكنه ليس جيدًا، وسوف يعيدنا إلى هنا في محاولة لتنظيف الفوضى التي كان من الممكن أن نمنعها".

من غير المحتمل أن يكون هناك طريق إلى الأمام لتعديل العملات المشفرة في مجلس الشيوخ قبل الذهاب إلى التصويت النهائي هذا الأسبوع. وإذا تم تمرير مشروع القانون، فسيظل بحاجة إلى المرور عبر مجلس النواب قبل أن يعتمده الرئيس بايدن ليصبح قانونًا.