رئيس أسواق رأس المال في كوين بيز يترك الشركة

يُقال إن بريت ريدفيرن، المدير السابق لقسم التداول والأسواق في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، ترك منصبه في كوين بيز بعد أقل من خمسة أشهر.

ووفقًا لتقرير وول ستريت جورنال، استقال ريدفيرن من منصب رئيس مجموعة أسواق رأس المال في كوين بيز في نهاية يوليو. وقد ادعى الأشخاص المطلعون على الأمر أن مغادرته كانت بسبب قيام بورصة العملات المشفرة بتحويل أولوياتها بعيدًا عن الأوراق المالية للأصول الرقمية.

خلال الفترة التي قضاها في كوين بيز، كان ريدفيرن مسؤولًا عن استراتيجية بورصة العملات المشفرة لأسواق رأس المال المشفرة، بما في ذلك الأوراق المالية للأصول الرقمية. وقد قامت بورصة العملات المشفرة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها بتوظيف عددٍ من الأفراد الذين كانوا منخرطين سابقًا مع الحكومة قبل وبعد طرحها العام الأولي في أبريل.

في وقتٍ سابق من هذا العام، أعلنت كوين بيز أن العضو السابق في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، فريار شيرزاد، سيصبح كبير مسؤولي السياسات في الشركة. كما واصلت الشركة توسيع عملياتها في الهند من خلال تعيين رئيس هندسة غوغل باي السابق بانكاج جوبتا.