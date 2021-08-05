شرح مفصل لمنصة تداول واستثمار الأصول الرقمية المشفرة CoinEx

زمن احتكار تداول الأصول الرقمية من قبل كبرى المنصات قد انتهى منذ فترة، بعد أن بدأ فعلا التنافس على مركز أحسن منصة من حيث العديد من الجوانب التي تضمن الأمان و الاستقرار والرسوم المعقولة للتداول، و السيولة الدائمة و سهولة السحب و الايداع و عملة مشفرة لها ضوابط مالية و اقتصادية و تخلق القيمة داخل وخارج نظامها البيئي، ربما كل ما سبق ذكره قد عملت على توفيره منصة تداول واستثمار أصول الرقمية المشفرة CoinEx.

لنبدأ في شرح المنصة من الصفر، وندع لك القرار لتفتح حساب على CoinEx و تبدأ تداول الأصول المشفرة و العملات التي قد تغنيك مادمت تتبع استراتيجية محكمة أنت المسؤول عنها، في هذا الموضوع سنتطرق أيضا لكل شيئ يخص المنصة CoinEx، ما هي مميزاتها أين تكمن قوتها، الخيارات التي تقدمها، كيف هو الدعم، وهل سيولتها تسهل التحكم في أصول المستخدمين، أيضا كيف هي سبل الإيداع و السحب على الجهات التي تجعل المستخدم يصرف عملته المشفرة و أرباحه كما يصرف عملته المحلية بكل حرية و أمان.

ما هي CoinEx

منصة كوينأكس CoinEx تعد منصة تداول العملات الرقمية المشفرة و الأصول الرقمية ضف على انها محفظة، و سوق متكامل لتعدين العملات المشفرة، لتداولها شراء و بيع أي نوع من العملات التي تقبلها المنصة، مقرها الرئيسي في هونغ كونغ ، الصين. لدى كويناكس مجموعة واسعة من أصول العملات الرقمية التي يمكن للمستخدمين تداولها على المنصة مقابل العملات الرقمية مثل BCH و BTC و ETH ، USDT، CHZ، TRX، عملة المنصة الرئيسية CET وغيرها من العملات المشفرة. يمكنك التحقق من العملات التي يمكن تداولها عبر الرابط التالي : coinex.com/marketsلأن فريد المنصة يعمل كل يوم على اضافة المزيد من أزواج التداول.

المنصة تدعم اللغة الصينية، الإنجليزية، اليابانية، الكورية، الروسية والعديد من اللغات الأخرى، وتقدم خدمة تداول الأصول الرقمية موثوقة وآمنة لأكثر من 100 دولة ومنطقة حول العالم.

ومع انتشار منصة كويناكس بشكل كبير في الشرق الأوسط، ليستفيد ذلك المجتمع الكبير من المتداولين والمستخدمين للمنصة تم اطلاق النسخة العربية الكاملة للمنصة من حيث الواجهة وجميع الأوامر لسهولة الاستخدام.

المنصة تعتبر البديل الآمن و الصادق، و أيضا حل طوارئ مضمون كما هو الحال مع منصة Binance و منصة OKEx، لهذا يجب أخذ هذه المنصة كمنصة تداول أساسية في حالة لا قدر الله حدث أي طارئ للمنصات الأخرى و طبق المقولة المشهورة، “لا تضع كل بيضك في سلة واحدة”.

ما الذي يميز المنصة عن مثيلاتها :

المنصة تدعم اللغة العربية، و سهلة الاستخدام، ضف أنها تقدم تجربة مستخدم مثالية لكل فئات المتداولين المحنكين و المبتدئين، ايضا تقدم رسوم تداول جد منخفضة.

منصة كوينأكس CoinEx مستقرة و أمنة، و يتجلى ذلك في الفريق التقني الرفيع المستوى، حماية أمنية شاملة، تطوير محرك عالي السرعة لمطابقة التداولات بشكل مستقل، تحقيق عمل مستقر وموثوق في ظل التداولات الضخمة.

منصة كوينأكس CoinEx تتمتع بظوابط قانونية و فريق تشغيل محترف، سنوات من الخبرة في البلوكشين والصناعة المالية، حاصل على رخصة تداول الأصول الرقمية المتوافقة، وهامش الإيداع بنسبة 100%.

إعطاء الأولية للمستخدم من خلال التوجه نحو السوق العالمي، دعم لغات متعددة، 7*24 ساعة تشغيل دون انقطاع، دعم مناطق كثيرة، خدمة عملاء متخصصون.

سرعة عالية في المعاملات

أمان كامل و حماية بتكنولوجيا HTTPS ، 2FA ، مع دعم التخزين البارد

تتوفر على 100٪ من احتياطي البيانات.

سرعة الإيداع والسحب والتي لا تتعدى 5 دقائق على الأكثر.

كوينأكس CoinEx لها تطبيق يمكن المستخدم من التداول عبر هاتفه

المنصة لها عملة خاصة أو رمز CoinEx Token CET وهو رمز منصة يضمن عمل نظام الخدمات والامتيازات على منصة التبادل CoinEx

إنشاء حساب على المنصة وبدأ التداول

لتبدأ تجربة التداول باللغة العربية، ماعليك سوى الدخول على الرابط التالي : https://www.coinex.com بعدها أنتقل الى تغير اللغة للعربية، لننشئ حساب في المنصة.

عبر الخطوات التالية.

تنبيه : للأمان في مجال التداول و العملات الرقمية، حاول ما أمكن أن تستخدم أيميل خاص لا تستخدمه الا في الأمور الحساسة، و أيضا أدخل معلوماتك صحيحة من أجل تفعيل حسابك بكل سهولة.

بعدها انتقل الى صفحة التسجيل و قم بإنشاء حسابك أو حمل تطبيق المنصة على هاتفك و أبدأ من هناك.

عند إدخال بريدك الإلكتروني، أرسل كود التحقق الذي سيصلك على بريدك، من اجل اكمال عملية التسجيل.

بمجرد قيامك بالتسجيل ستنتقل إلى مرحلة اضافة طبقة جديدة في أمان حسابك، و أنت أختر ما تريد، و لا تؤجل ذلك التحقق أيدا، قم بتحميل تطبيق Google Authenticator، و اتبع المراحل التالية.

عند إكمال عملية التحقق، ستنتقل الى حسابك الشخصي، و هنا سيكون لك الحرية في أن تقوم بترقية حسابك الى مستويات آمنة، و أيضا يمكن مضاعفة رقم الإيداعات و السحب المحدودة في حالة لم ترفع ملفاتك الشخصية المطلوبة، في حالة تريد كما في الصورة.

الآن أنت جاهز لاستخدام المنصة و كل الخدمات التي تقدمها.

نظرة عامة على أدوات الصفحة الرئيسية عندما تقوم بإنشاء حسابك لأول مرة.

كما هو موضح، ستجد القائمة الرئيسية و التي تتفرع الى قوائم ثانوية تجد فيها كل خدمات CoinEx و التي تتجلى في.

منصة التداول.

بلوكشين CoinEx المعروفة ب السلسلة الذكية التي من خلالها يمكن إنشاء مشاريع وعقود ذكية على تلك السلسلة.

منصة التداول اللامركزي OneSwap.

تجمع التعدين viaBTC الذي يمكنك من مشاركة مواردك الحاسوبية من أجل تعدين البيتكوين.

محفظة العملات المشفرة اللامركزية viaWallet.

ضف أنه ستجد في القائمة الرئسية، مكان شراء العملات المشفرة، التعدين، تداول العقود الدائمة، و طريقة الوصول الى فريد الدعم.

القائمة الرئيسية الثانية ستجد فيها، كل شيء عن حسابك، قائمة للتحكم في أصولك بين الإيداع، السحب، الشراء و البيع، وقائمة للطلبات الفورية و طلبات العقود الدائمة.

ستجد في القائمة، تنبيهات لكل ما يحدث في حسابك، مكان تغير اللغة، و أيضا اختصار يجعلك من تحميل تطبيقات المنصة على أجهزة مختلفة.

كيفية الايداع، التداول و السحب على منصة CoinEx

طريقة الإيداع

الإيداع في المنصة يمكن تنفيذه عبر طريقتين، إما بطريقة مباشرة عبر إيداع عملة مشفرة معينة، أو عملة مستقرة، ك USDT، أو عبر بطاقتك البنكية عبر وسطاء معتمدين من المنصة، الصور توضح ذلك، ما عليك سوى التطبيق بالطريقة التي تريد.

طريقة التداول عبر المنصة

عندما نتحدث عن التداول في العملات المشفرة فنحن نتحدث عن مجال واسع متعدد، فطرق التداول تختلف من المارجن تريدنج، الى العقود الآجلة، وعقود الفروقات. لتداول العادي أي Spot ما توضحه في الصور التالية هو شراء والتداول في عملة معينة من خلال شرائها بثمن السوق أو بسعر محدد، أي من خلال تقديم طلب حتى يصل السعر السوق الى سعرك المحدد، والبيع بنفس الطريقة.

حاول أن تكون في محفظة عملة CET من أجل الحصول على خصم يصل الى أكثر من 30% على مصاريف التداول.

السعر المحدد يمكنك من شراء العملة عند وصولها ذلك السعر، فمثلا البيتكوين سعره 40000 دولار، ولكن أنت تريد الشراء عند سعر 35 ألف دولار، ما عليك سوى تحديد السعر عند السعر الذي تريد، و حدد الكمية التي تريد شراءها سواء بالبيتكوين أو بالعملة المقابلة أي زوج التداول، و قم بتنفيذ أمر الشراء، سيتم تسجيل الأمر، وسينفذ تلقائيا عند وصول السعر الى السعر المحدد.

عن الشراء بسعر السوق، فأنت تشتري أي عملة بالسعر الذي هو محدد في السوق، فقط قم بتحديد الكمية التي تريد، و سيتم تنفيذ الأمر مباشرة عن النقر الى شراء.

بالنسبة للبيع، فهي لا تختلف عن الشراء، فقط أن العملة التي تمتلكها ستقوم ببيعها كما تريد، والمقابل الذي تريد، وغالبا ما يكون البيع على العملات المستقرة مقابل العملات المشفرة المتقلبة.

سنشرح المزيد عن المنصة في تكملة الموضوع الخاص بمنصة CoinEx في قادم الأيام.