منصة تداول العملة المشفرة الهجينة اللامركزية ByteDex

في الوقت الحاضر ، لا أحد يصدق ما وصل اليه سوق العملات المشفرة و صناعة التشفير، تغيير كبير ومفاهيم اقتصادية عملاقة ظهرت في أقل من عقد من الزمان، لا وبل أكثر من ذلك، التشفير يغير اقتصادات دول، يرفع ثروة عمالقة المال، و القادم قد يكون أكبر من المتوقع، خصوصا عندما نتحدث من سيقدم لنا أكبر أداء في تحمل أكبر حجم تداول هذه الصناعة مع الحفاظ على لامركزية التداول و البيانات كما خلقت البلوكشين لذلك.

هنا يتنافس المتنافسون لبلوغ تلك الغاية، و قد تكون منصة تداول العملة المشفرة اللامركزية ByteDex واحدة ممن هم يعدون بالأفضل لسوق التشفير.

مشروع المنصة اللامركزية للتشفير ByteDex

منصة ByteDex عبارة عن بورصة تشفير هجينة لا مركزية يتم تداول الأصول من خلالها عبر بلوكشين ثنائي السلسلة. يتم قفل جميع المعلومات والأصول المشفرة في البلوكشين من خلال العقود الذكية وتوزيعها في جميع أنحاء شبكة ByteDex. لذلك ، لا يمكن لأي شخص آخر غير صاحب الحساب الوصول إلى هذه المعلومات وأصول التشفير. لا يمكن التدخل للمعلومات والاصول المستخدمين. لا يمكن سرقة الأصول المشفرة أو اختراقها. لا يمكن لأي شخص ، بما في ذلك فريق ByteDex ، التدخل أو إيقاف أو تقييد المعاملات التي تتم على البلوكشين المتعلقة ب منصة ByteDex.

ماذا نعني ب بورصة تشفير هجينة لامركزية

بورصة، تبادل أو منصة تداول التشفير الهجينة اللامركزية هو ما يعتبره المتخصصون بما في ذلك فريق ByteDex مستقبل تداول العملات المشفرة. التبادلات المركزية [CEXs] هي أكثر نماذج التبادل شيوعًا التي يتعامل معها مشتري وتجار العملات المشفرة ، في حين أن البورصات اللامركزية [DEXs] هي بورصات “تشفير للعملات المشفرة” ليس لها سلطة إدارية أو تنظيمية وتسمح بالتداول اللامركزي بالكامل ، مباشرة على البلوكشين.

كلا النموذجين لهما إيجابيات وسلبيات ، وهذا هو السبب في أن فريق ByteDex يهدف إلى التركيز على إيجابيات كلا النموذجين وترك سلبيات كل منهما، و التي تتشكل في :

الحفاظ على خصوصية المتداولين.

رغم ان البورصات اللامركزية لا تتمتع بسيولة عالية، فريق ByteDex يعمل على توفير الحل.

توفير عقد ذكي يحافظ على استقرار رسوم المعاملات.

تحكم كامل في أصولك الرقمية.

معلوماتك مشفرة في عقد ذكي حتى مؤسسي المنصة لا يستطيعون الوصول اليها.

إذن ما هو نوع الحل الذي تقدمه ByteDex؟

سيولة مرتفعة تصل الى الى أكثر من 300 زوج قابل للتداول.

إمكانية تطوير تطبيقات اللامركزية على منصة ByteDex.

منصة لإطلاق رمزك المميز، و تطوير مشروعك الخال.

عملة ByteDex التي تمكنك من الاستفادة من عروض خاصة عبر المنصة و أيضا مشاركة أرباح المنصة عبر التخزين المؤقت للعملة.

تداول OTC التي تؤمنها منصة ByteDex.

دع تداولاتك الناجحة يستفيد منها عملائك عبر منصة ByteDex Brokers.

محفظة أمنية تابعة للمنصة تسمى ByteW.

إمكانية التداول، وسحب الأرباح عبر بطاقتك البنكية كيف ما كان نوعها.

عملة ByteDex

ByteDexCoin هي Token المعاملات والدفع الرئيسية لنظام ByteDex البيئي. في هذا السياق ، لها نفس مميزات العملات المشفرة التي تستخدمها البورصات الأخرى بطريقة مماثلة.

سيتم إنتاج ByteDexCoin من خلال التعدين في البورصة على بلوكشين ByteDex. سيتم إجراء جميع المدفوعات داخل البورصة باستخدام عملة ByteDex ، وسيتم استخدامها للعمولات والمكافآت وجميع المعاملات الأخرى. ستقوم ByteDex بإنشاء زوج تداول مع جميع أصول التشفير الرئيسية.

سيتم إدراجها أيضًا في العديد من البورصات المختلفة ، وفي وقت كتابة هذا المقال ، بدأت المفاوضات من أجل إدراج العملة البورصات الأخرى.

رمز ByteDex هي رموز مميزة متأسسة على بروتوكول TRC-10 عبر شبكة TRON Network Blockchain التي تم إنشاؤها في البداية من مشروع ByteDex.

يتم إنتاج هذه الرموز فقط للاستخدام في عملية الترويج لـ ByteDex ، ويبلغ إجمالي المعروض مليار وحدة. سيتم الاحتفاظ ببعض الرموز المتبقية التي سيتم بيعها في ما قبل البيع والعرض العام كاحتياطي لمنع أنشطة المضاربة في البورصة حتى يتم إجراء صفقة المقايضة على التبادل مع عملات ByteDex ، وسيتم استخدام الجزء المتبقي في الترويج وبرامج المكافآت.

سيتم حرق جميع الرموز المميزة التي لم يتم بيعها في مرحلة ما قبل البيع والتوريد العام والمتبقية بعد صفقة المقايضة.

كيف يمكن شراء عملة ByteDex

يمكن الحصول على العملة الخاصة بالمشروع من اليوم حيث أنها في مرحلة البيع في الإكتتاب، يمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي : ByteDex Coin

بعد الاكتتاب سيتم إدراج العملة في المنصات الأخرى.

بالفعل وصلت حملة الاكتتاب الخاصة بعملة ByteDex Coi إلى ذروتها في شهر يوليو ، وتمت أيضا استضافة IEOs عبر P2PB2B ، متبوعًا بـ Coinsbit و IndoEx ، وسيتم الإعلان عن إدراج العملة في 4 بورصات في وقت قريب من تطوير المشروع.

نموذج المنصة الفعلي :

مشروع منصة ByteDex جاهزة لتفتح حسابك على المنصة اللامركزية الهجينة النسخة التجريبية، عبر الرابط التالي : Byte Exchange.

المنصة اللامركزية للتشفير ByteDex

للمزيد من المعلومات زورا موقع : https://bytedex.io