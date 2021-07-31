منصة تحويل بيع وشراء العملات الإلكترونية والمشفرة XMLGold

يعد شراء وبيع العملات الرقمية والعملات الإلكترونية عبر الإنترنت طريقة رائعة للتداول وكذلك تنويع أصولك الاستثمارية. مع وضع ذلك في الاعتبار ، تحتاج دائمًا إلى التأكد من استخدام نظام أساسي حسن السمعة يقدم أفضل قيمة وجودة دون عناء المطالب الكبيرة خصوصا عندما تريد أن تحول قيمة بين العملات الإلكترونية الرقمية والمشفرة في أسرع وقت و بأقل تكلفة. هنا يأتي دور منصة XMLGold، هذه منصة شاملة مصممة لتوفر لك الوصول الفوري إلى أفضل حلول الصرف بأفضل الأسعار في السوق.

تعرف على الفرق بين العملات المشفرة و العملات الإلكترونية الرقمية : الفرق بين العملات الرقمية و العملات المشفرة

ما هو XMLGold؟

XMLGold هو منصة لتحويل بيع و شراء العملات الرقمية و المشفرة، تم تأسيسه في عام 2006 بهدف مساعدة الأشخاص في تداول العملات. على مر السنين ، تطورت المنصة حيث يمكنك شراء أفضل العملات المشفرة والعملات الإلكترونية التي يمكنك العثور عليها في السوق. هذا يساعد بشكل كبير إذا كنت تاجرًا أو مستثمرًا تبحث عن أفضل الأسعار الممكنة في السوق.

ما هي العملات المدعومة في XMLGold ؟

على منصة XMLGold ، ستتمكن من الوصول إلى مجموعة متنوعة من العملات والمختلفة الرائجة و الأكثر شعبية و حتى الغير معروفة. المنصة توفر تنوعات مختلفة مثل :

تحويلات Sepa EUR.

تحويلات Swift باليورو

تحويلات مصرفية بنكية

عندما يتعلق الأمر بالعملة الإلكترونية ، ستجد

في حالة العملات المشفرة ، يأتي XMLGold مع دعم لعملة :

البيتكوين

الإيثيريوم

اللايتكوين

البيتكوين كاش

تيثر TRC20 ، و ERC 20

تيثر أومني

USD coin

True USD .

. ضف رمز المنصة XMLToken

تدعم المنصة أيضًا القسائم ، مثل:

قسائم Zen

قسائم Perfect Money.

توفر XMLGold سرعات صرف عالية

من أهم الأشياء التي تريد التركيز عليها عندما تريد تبادل، تحويل بيع وشراء العملات الرقمية و المشفرة هي السرعة لأن سرع السوق متقلبة و كل دقيقة محسوبة عليك. لهذا الميزة الكبيرة لـ XMLGold هي سرعة التبادل و الوصول الى ما تريد في أقل وقت ممكن. هذا يساعد كثيرًا ، فهو ينقل تجربة مدهشة للمتداول ونتائج مرضية ودائمة. لهذا السبب تمكنت XMLGold من البقاء في السوق لفترة أطول في صناعتها.

مكافآت مرضية

تقدم الشركة بعض المكافآت أيضًا. اعتمادًا على نوع التبادل أو المعاملة التي تجريها ، يمكنك الحصول على مكافآت تصل إلى 3.5%. يمكن أن يساعد ذلك كثيرًا ، فهو ينقل نتائج رائعة ، والنتائج تستحق العناء بالفعل في كل مرة. بالإضافة إلى ذلك ، فإن الميزة الرئيسية هي أنك تعرف بالضبط المكافآت التي يمكنك الحصول عليها ، وعائد الاستثمار مثير للإعجاب دائمًا. عليك فقط التحقق من ذلك بنفسك ، وستكون سعيدًا جدًا بالعملية والنتائج. إنها فكرة جيدة أن تختبر النظام الأساسي بنفسك ، لأن هذا ما سيمنحك فكرة جيدة عما يمكنك توقعه.

تجربة رائعة للعملاء

استمر XMLGold لفترة طويلة في السوق لأن هذه شركة تركز كثيرًا على تجربة العملاء. إنهم يعملون بجد لتزويد العملاء بأفضل النتائج الممكنة. لديهم أعلى درجة ثقة مالية تبلغ 10000 ، والتي تقول الكثير عنهم وعن سمعتهم. الشركة حصلت على أكثر من 8000 تقييم من العملاء الراضين ، التقييمات وصلت الى 4 أصل 5 في العالم.

برنامج الإحالة ونظام الخصم

يأتي XMLGold مع برنامج إحالة مربح و قيم. إذا كنت ترغب في كسب المال من جذب المستخدمين عن طريقك ، فيمكنك القيام بذلك باستخدام نظام الإحالة ، إذ أنك تحصل على 10% من كل عملية شراء بيع أو تبادل يقوم بها المستخدم المحال. علاوة على ذلك ، ستقدر حقيقة أن النظام موجود لتقديم الكثير من القيمة والنتائج المبهرة ، مع كونه عادلاً أيضًا. كلما زاد عدد الأشخاص الذين تحضرهم إلى الشركة لتوليد المبيعات ، زادت نسب أرباحك. منصة XMLGold لديها نظام الخصم التدريجي الخاص بها. يمكنك الحصول على ما يصل إلى 30% كعمولة.

أمان حديث و متعدد

من المهم أيضًا ملاحظة أنظمة الأمان المعمول بها والتي توفرها XMLGold. بالتأكيد ، يمكنك استخدام الموقع دون التسجيل أو التحقق من هويتك أذا اردت ذلك، يمكنك أن يكون لديك مستشار خاص بك إذا كنت تريد أي شيء تحتاجه. والشيء المثير حقًا نظام الأمان الذي توفره المنصة.

يحتوي XMLGold على تشفير SSL 256-بت لجميع المعاملات ، للتأكد من أن كل شيء و كل عملية هي مشفرة بالكامل، وهو أمر مهم دائمًا مراعاته لتتأكد ان بياناتك في المكان الأمن. أيضًا لتزيد من أمان حسابك على المنصة يمكنك استخدام المصادقة متعددة العوامل.

كتجمهة لما سبق

XMLGold هي منصة تداول تبادل بيع و شراء العملات الرقمية الإلكترونية و المشفرة. لها مميزات وخصائص مذهلة، انها منصة مبسطة للغاية سريعة لمن يريد الحصول على ما بريد في شأن تبادل العملات في أقل وقت ممكن، دون عناء الوقوع في منصات معقدة تطلب الكثير من أجل تنفيذ معاملة بسيطة. عكس XMLGold تمكنك بكل حرية تداول، تبادل بيع و شراء أي قيمة تريد و تملك من العملات المشفرة او العملات الإلكترونية دون حتى ان تقوم بالتسجيل في المنصة.